Epa Colombia publicó video junto a quien sería su nueva novia, ¿qué dijo?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las influenciadoras más conocidas en el país. Además, ha tenido un notable éxito desde que inició su carrera como emprendedora.

Hace pocas semanas se confirmó la separación de Epa Colombia y la futbolista Diana Celis, quien era su pareja. Por eso, sus seguidores no han parado de especular sobre quién sería “el nuevo amor” de la creadora de contenido.

Aunque por el momento la misma Epa Colombia no ha confirmado la identidad de quien sería su nueva pareja, en redes sociales ya circulan algunos rumores al respecto. En su perfil de TikTok, en el que cuenta con más de 2,3 millones de seguidores, la empresaria compartió un video junto a quien -según dicen algunos internautas- sería su nueva novia.

En el video, que tiene un audio referente a ser “mejores amigas”, Epa Colombia aparece junto a la joven, quien hace el lipsync del audio en mención. Hasta el momento la publicación suma más de 26.000 likes y 260 comentarios.

En la sección de comentarios varios usuarios han manifestado que se parece a su exnovia, aunque afirman que “se veía mejor con Diana Celis”. Si bien algunos han preguntado a la creadora de contenido si ella en verdad se trata de su nueva pareja, la única respuesta que ha dado Epa Colombia es que se trata de su “mejor amiga”.

Epa Colombia contó detalles de su nueva relación amorosa

La empresaria contó la anécdota con un poco de risa y no se le vio muy afectada. En un video, además de contar cómo había sido su ruptura, dedicó tiempo a lanzar unos cuantos chistes.

“¿Quién inventó el amor, amiga? Me acabaron de terminar. Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. No, amiga. Ya me dio rabia. Me voy a hacer extrañar por unos 20 días. Uno no tiene que entregarlo todo porque lo cogen y paila. A mí me pasan unas…”, dijo en ese momento.

Pero no pasaron mucho días para que Epa Colombia volviera a aparecer en un video, esta vez contando detalles de su relación amorosa. Al parecer, volvió con su nueva pareja.

A través de su cuenta en Instagram, en la dinámica de preguntas y respuestas, a Epa Colombia uno de sus seguidores le consultó qué había pasado con su nueva novia, a lo que la joven empresaria le respondió: “Yo creo que ella no ha tenido una relación así, me dice que soy bipolar, que tengo problemas, que soy rara, que a veces estoy bien, otras mal (risas). Ella está loca”.

Además, le preguntaron si extraña a su ex, Diana Celis, a lo que la empresaria dijo que solo le deseaba lo mejor y que brillara con luz propia. También contó que no se comunican, teniendo en cuenta que ya no son cercanas.

La revelación de Epa Colombia sobre Gustavo Petro

Luego de sentarse con el expresidente Álvaro Uribe y asegurar que en ningún momento fue un sinónimo de campaña, la influenciadora aseguró que el líder del Pacto Histórico también le pidió que se reunieran.

A través de Instagram, Barrera aseguró: “Les tengo que contar un chisme. Petro me dijo que nos reuniéramos, que nos sentáramos a hablar él y yo, y que fuéramos amiguitos”, dijo Epa Colombia en historias.

Sin embargo, y ante la posible duda de muchos seguidores, publicó un pantallazo del mensaje que le envió la directora de comunicaciones de Gustavo Petro, María Antonia Pardo, en el que le señaló que el político estaba interesado en conocerla.

“Amiga, a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa, me da mucho miedo que Petro quede presidente. ¿Y mi empresa dónde queda?”, dijo entre risas.

Finalmente, dijo que eso se veía que la querían llevar para un lado y para otro, esto teniendo en cuenta que en el mensaje enviado por Pardo se alcanza a leer que desean que se reúna con todos “no solo con Petro, sino con Galán, De la Calle, con Francia, etc.”.

Aunque la empresaria no reveló cuál fue su respuesta final, sí quedó claro que en la contienda política son varios los candidatos que estarían interesados en hablar con algunos influenciadores para aumentar su alcance.