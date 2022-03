La revelación de Epa Colombia sobre Gustavo Petro que sorprendió a sus seguidores

Sin duda, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es un personaje que se presta para estar en los titulares de los medios. Y aunque algunos se pregunten cómo ha llegado a ser tan reconocida, ella lo tiene muy claro.

Luego de sentarse con el expresidente Álvaro Uribe y asegurar que en ningún momento fue un sinónimo de campaña, la influenciadora aseguró que el líder del Pacto Histórico también le pidió que se reunieran.

A través de Instagram, Barrera aseguró: “Les tengo que contar un chisme. Petro me dijo que nos reuniéramos, que nos sentáramos a hablar él y yo, y que fuéramos amiguitos”, dijo Epa Colombia en historias.

Sin embargo, y ante la posible duda de muchos seguidores, publicó un pantallazo del mensaje que le envió la directora de comunicaciones de Gustavo Petro, María Antonia Pardo, en el que le señaló que el político estaba interesado en conocerla.

“Amiga, a mí me da miedo dejarle a Petro mi empresa, me da mucho miedo que Petro quede presidente. ¿Y mi empresa dónde queda?”, dijo entre risas.

Finalmente, dijo que eso se veía que la querían llevar para un lado y para otro, esto teniendo en cuenta que en el mensaje enviado por Pardo se alcanza a leer que desean que se reúna con todos “no solo con Petro, sino con Galán, De la Calle, con Francia y etc.”.

Aunque la empresaria no reveló cuál fue su respuesta final, sí quedó claro que en la contienda política son varios los candidatos que estarían interesados en hablar con algunos influenciadores para aumentar su alcance.

Cabe recordar que a finales de 2021, Daneidy publicó un video en sus redes sociales en el que estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe, con quien habló sobre emprendimiento mientras compartían una empanada.

Las imágenes fueron tendencia en redes sociales, despertando desde elogios hasta ataques, por lo que decidió hablarles a sus seguidores a través de Instagram.

Allí admitió que se sintió muy mal por los ataques que ha recibido y todas las “groserías” y comentarios que le enviaron debido al video, pero para esa época afirmó que esperaba que le dieran la oportunidad para explicar la razón por la cual lo hizo.

“Yo sé que estás brava y atacada, amiga, pero es que estamos en una país donde no te dan oportunidad y yo no quiero que te quedes siendo empleada toda la vida, ni ganando un mínimo, no, yo lo que quiero es que salgas adelante y montes empresa”, comenzó diciendo Barrera.

Luego, aseguró que la razón del encuentro estuvo motivada por todos los ataques a su seguridad en los que se vio muy asustada, como también el incidente de robo del que fue víctima su padre Gerardo Barrera el año pasado.

“He sido víctima de muchos ataques amiga, además de lo de Gerardo, si no lo hacía me iban a acabar con la empresa amiga”, aclaró.

Sin embargo, aseguró que a pesar de sus intenciones, ha recibido múltiples ataques en sus redes que han sido groserías y ofensas de grueso calibre. “Me han dicho de todo, me pisotearon, me han tratado muy mal, me trataron más mal con esto que con lo del TransMilenio, amiga”.

“Me dijeron regalada. Pero amiga, dame una oportunidad. Si yo fuera regalada estaría en el centro, pero lo que yo quiero ser es una reemprendedora y en este país no dejan. No te dejan ser emprendedora fácilmente”, continuó Barrera.

No obstante, les aseguró a sus seguidores que no va a participar en más campañas políticas ni videos de este tipo, por lo que la invitación de Gustavo Petro dejó la duda en algunos de sus seguidores.