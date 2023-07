Epa Colombia se confesó y habló abiertamente sobre su ruptura con Diana Celis: “No pensé que fuera casi a acabar conmigo”

Epa Colombia se convirtió en una de las influenciadoras colombianas más polémicas de las redes sociales, debido a distintas controversias en las que estuvo involucrada en los últimos años. Su vida personal quedó en el ojo de los curiosos y los críticos, quienes no dudaron en señalarla y juzgar algunas decisiones y cambios que realizó en su realidad con el paso del tiempo.

Pese a que la colombiana creció y se fortaleció en el estilo de vida que llevaba, llamando la atención de sus seguidores, muchos usuarios de las plataformas digitales estuvieron al pendiente de los cambios que le hizo a su realidad, llegando a cambiar de vivienda, de gustos y de pareja.

Este último aspecto fue foco de reacciones en las redes sociales, ya que Epa Colombia y Diana Celis habían construido un vínculo muy fuerte en medio de las polémicas y controversias que se dieron en el camino. Cada una apoyó a la otra en sus sueños, llegando a posicionarse muy bien en el mercado y la creación de contenido.

Una vez terminaron, la pelea entre las dos fue muy compleja y las llevó a tomar acciones legales, dividiendo sus bienes y propiedades. La empresaria de queratinas, en aquel entonces, se mostró disgustada y ofendida, señalando que su expareja le quería quitar todo.

Sin embargo, tiempo después se reveló que se llegó a un acuerdo y se hizo la respectiva repartición, dándole paso a cada una a que siguiera su futuro lejos de la otra. Ambas se pronunciaron sobre su ruptura con versiones distintas, dejando en el aire lo que realmente pasó.

No obstante, recientemente, Epa Colombia despertó comentarios en las plataformas digitales, debido a una entrevista que concedió en un medio radial, donde se sinceró y confesó qué sucedió con Diana Celis cuando le dieron fin a su amor. La influencer abrió su corazón, aunque un poco prevenida, y explicó lo que ocurrió de fondo, enfocándose en el proceso que realizaron al separarse.

En la charla con La Kalle, la empresaria recibió una pregunta relacionada con los bienes y propiedades que le tuvo que dar a su expareja, por lo que ella señaló todo lo que pasó, recordando sus inicios sin tantos recursos económicos. Al inicio se mostró en negativo a tocar el tema, pero terminó soltando uno que otro detalle.

“Hay que colocar límites para que las personas no se sobrepasen”, dijo al inicio del clip.

“Yo dije que ese tema no lo iba a volver a hablar”, aclaró, a lo que agregó: “Es demasiado fuerte porque las dos veníamos de un barrio y tú dices ‘si tú consigues esto es tuyo’ y ‘si yo consigo esto es mío’”.

Epa Colombia puntualizó en que ella nunca firmó capitulaciones porque no dimensionó el alcance y éxito que tendría en la actualidad, por lo que sus pensamientos no se enfocaron en lo que obtendría a futuro.

“En medio de mi ignorancia y de que uno no cree que va a lograr tantas cosas en la vida, uno no firma. ¿Cómo iba a hacer capitulaciones si solo tenía una moto?, ¿me entiende? Entonces a mí me tocó darle lo que le correspondía”, indicó en la charla con el medio.

La creadora de contenido sí aseguró que todo esto fue muy fuerte para ella, pues la tomó por sorpresa y jamás vio este escenario en el que tendría que dar la mitad de todo lo que trabajó. “No pensé que, mejor dicho, fuera casi a acabar conmigo en lo material, porque uno no cree que sales con tu pareja adelante, se separan, y a ella le toca el 50% y tú te mataste toda la vida trabajando, pero es algo que toca dar, es una ley y uno tiene que responder por ello”, agregó.

Por último, Epa Colombia afirmó que tomó acciones en su actual relación amorosa, ya que se firmaron capitulaciones y todo se respeta de forma personal.