La curiosa dinámica con la que Epa Colombia le regaló plata a sus seguidores en redes

La reconocida influenciadora colombiana Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha vuelto a dar de qué hablar luego de la curiosa y extraña dinámica que realizó en su cuenta de Instagram para regalar dinero a algunos de sus seguidores.

La también empresaria, que a su cargo tiene una empresa de queratinas, se mantiene día a día activa en sus redes sociales, las cuales le generan el mayor porcentaje de sus ganancias y donde realiza algunas dinámicas de preguntas y respuestas con los usuarios, así como cuenta diferentes historias y anécdotas con sus negocios o de su vida personal.

En los últimos días, Epa Colombia por medio de las conocidas ‘historias’ de la plataforma, realizó una actividad para que los seguidores se ganaran dinero. “Amiga se me olvidó contarte que me pagaron la prima. ¿A ti te pagaron o no estás trabajando?”, aseguró Daneidy, quien continúo diciendo “¿Quién me manda una foto con los calzones rotos? Le mando 100 lucas por Nequi ya mismo”.

Inmediatamente, la creadora de contenido empezó a recibir cientos de mensajes con fotografías, tal cual como ella las había pedido en la dinámica, las cuales fueron publicadas en sus historias.

La extraña dinámica de Epa Colombia con sus seguidores 💰

Minutos más tarde, y al intentar enviar el dinero mediante las plataformas bancarias virtuales, Barrera aseguró que no podía transferir más de un millón de pesos. “La maldad. Esperen las inscribo”, fueron las palabras de Epa Colombia en compañía de un pantallazo de la plataforma bancaria.

Después de lo sucedido, Daneidy no volvió a hablar sobre esta dinámica y se desconoce si finalmente los seguidores que enviaron su fotografía fueron premiados con el dinero que prometió. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la influenciadora realiza este tipo de actividades y en ocasiones anteriores ha regalado dinero a cientos de sus seguidores.

¿Epa Colombia está embarazada?

En varias entrevistas, la creadora de contenido ha dado a conocer su deseo de tener un hijo al lado de su pareja sentimental, Karol Samantha, sin embargo, en los últimos días ha revelado que ya se encuentra adelantando el proceso para que este deseo se haga realidad.

‘Epa Colombia’ comentó que el procedimiento se está haciendo con un banco estadounidense, el cual le permite a la pareja, elegir desde el género que tendrá el feto hasta el color de los ojos. “Es de muchísima paciencia, no es que de una quedes embarazada”, agregó Daneidy, quien también aseguró que si todo sale bien, el proceso estaría tardando alrededor de un año.

Tras haber hecho público este acontecimiento, fueron varios de sus seguidores quienes se preguntaron cuanto dinero estaría gastando la empresaria en un procedimiento como este. A lo cual, Daneidy no lo ocultó y por medio de las historias de Instagram señaló que era una “duda espectacular”, añadiendo que no deseaba quedar embarazada de un hombre, debido a que no lo son todo en la vida.

Posteriormente, Barrera señaló que el proceso en Colombia no es tan costoso como muchas personas lo imaginan, pero como ella lo está haciendo con una empresa estadounidense, el valor aumenta considerablemente, por el pago en dólares.

La influenciadora también comentó que debido a las exigencias y condiciones que tiene la pareja para su primer hijo, el valor estaría entre 30 y 50 millones de pesos, sin incluir el valor de las inyecciones, el cual ronda entre los 7 a 10 millones.

Tras revelar los precios aproximados, Daneidy confesó que dará a conocer el precio total invertido en el procedimiento para tener un hijo cuando termine el tratamiento y se encuentre embarazada. Finalmente, ‘Epa Colombia’ reiteró que ahora está enfocada en esa situación y que su mayor deseo es formar una familia a su vez que saca adelanta la empresa de keratinas.