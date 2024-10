Epa Colombia vivió bochornoso momento en reconocido restaurante por Yina Calderón: “qué vergüenza”

Por medio de sus redes sociales, Epa Colombia, reconocida creadora de contenido y empresaria, sorprendió a sus seguidores al compartir una curiosa anécdota que vivió luego de visitar un reconocido restaurante, pues cuando estaba a punto de abandonar el lugar, el personal del establecimiento le cobró una supuesta cuenta que Yina Calderón habría quedado debiendo.

“Yina tendrá que salir a hablar porque fue fuerte. Yo salí a un restaurante, comí y todo eso y me dicen ‘Epa, te queremos decir lo siguiente, lo que pasa es que Yina no pagó la cuenta cuando vino’”, dijo en medio de risas.

La influencer aseguró que ha pesar de los difícil que ha sido, se siente muy bien con el proceso. | Foto: Instagram: Epa Colombia

En ese momento, Daneidy Barrera Rojas, como es su nombre de nacimiento, preguntó cuál era el valor que su amiga tenía en mora para poder ayudarla y cancelarlo.

“Son $1.200.000 vino acá a comer y no pagó”, le indicó el encargado.

Posteriormente, Epa Colombia se dispone a comunicarse con Yina para contarle lo ocurrido y analizar si existía la manera de entender lo que estaba pasando para poder darle una pronta solución.

Tiene varias tatuajes en su cuerpo y rostro. | Foto: Instagram @yinacalderontv

“Yo llamo a Yina y le pregunto que ¿cómo así?, que ¿por qué no había pagado? Ella me dijo que sí había pagado, pero a mí me dio mucha pena, amiga. Yo me quedé parada ahí porque no sabía qué hacer, yo no tengo la culpa de que ella no hubiera pagado”.

Sin embargo, en medio de risas manifestó que pudo recibir el comprobante en el que se podía observar que su amiga, sí había pagado la cuenta: “Amiga, pero Yina sí pagó, es que a Yina no la quieren en ningún lado, yo me he dado cuenta de que a Yina no la quieren. A mí me dio una vergüenza, pero sí, ella sí pagó”.

Yina Calderón se pronunció en sus redes sociales

Luego de que el video en el que Epa Colombia contó lo sucedido se hiciera viral, Yina Calderón decidió salir a dar su versión y mostrar la molestia que le causó esta acción por parte del conocido restaurante.

“Epa me llama y me dice: ‘usted no pagó la cuenta y me están cobrando’ entonces yo le dije ‘¿cómo así que yo no pagué la cuenta? y me dijo el nombre del restaurante. Ahí procedo a mandarle a Epa Colombia la factura, le tomé una foto y bueno, ya ella me dijo que le estaban cobrando a ella la supuesta cuenta que yo no pagué. Luego la dejaron de molestar, ya ella se fue y listo”.

Yina Calderón ha estado trabajando en mejorar su apariencia física. | Foto: Instagram @yinacalderontv

No obstante, indició que no estuvo de acuerdo con las acciones que tomó el establecimiento, pues así tuviera una deuda con ellos, no tendrían porque haberle pedido el dinero a Epa Colombia, ya que, independientemente de la amistad que tienen, no deben acarrearle ninguna responsabilidad económica.

“El primer problema es que yo sí pagué en ese restaurante, Dos, así haya pasado algo como que la trasferencia se rebotó o cualquier cosa así, yo siento que los directivos no tienen por qué cobrarle a Epa Colombia un problema mío”, mencionó frente a sus miles de seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Finalmente, reveló que debido al gran alcance que tuvo el video, contó con la oportunidad de hablar con uno de los representantes del restaurante para lograr aclarar la desafortunada situación.