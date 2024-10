Epa Colombia reapareció con su ex en particular video y destapó la verdad de estos reencuentros: “Se me olvida”

De hecho, recientemente, Epa Colombia y su ahora expareja fueron captadas en un particular contenido de redes sociales, publicado por la empresaria de productos capilares. La bogotana no se contuvo y mostró imágenes en las que se le podía ver junto a la que fue su compañera sentimental.

Ambas van al interior de un vehículo, escuchando música y mirando hacia el frente. La creadora de contenido va grabando, mientras repite parte de una letra de una canción. A pesar de que al inicio no dice mayor cosa, terminó soltando detalles de este supuesto reencuentro.

En las imágenes se puede detallar la forma en la que Epa Colombia se dirige a su expareja , dedicándole parte de la canción y enfatizando en que todo se terminó. La mujer va observando por la ventana, intentando no mirar a la cámara.

Sin embargo, en ese mismo clip se destapó la que sería la verdad detrás de estos encuentros, pues las dos aseguran que ya no están juntas.

Epa Colombia reveló por qué se reencontró con Karol Samantha

“ Se me olvida que ahora soy tu ex, que ya te perdí ”, dice la influencer, girándose a mirar a su excompañera amorosa, a quien también le coge la cara y le baila de manera sensual.

Epa Colombia recibe miradas de su allegada, sonriendo de manera pícara y dejando en el aire si es verdad o no que hubo una reconciliación en su noviazgo. Ninguna quiso referirse a lo que se especulaba, por lo que las personas estallaron en redes sociales y recriminaron el “show” que estaban haciendo.

Los comentarios entre los curiosos no se hicieron esperar, asegurando que Karol Samantha no quería a Epa Colombia y todo se trataba de un interés por el dinero. Aunque solo son especulaciones de los seguidores, sigue haciendo eco el cruce de contenidos que hubo antes y que ahora no se ven.