“Estoy como Shakira”: Epa Colombia confirmó la razón por la que terminó con su novia

Adicionalmente, escribieron: “Si te separaste, entonces, ¿por qué le pediste matrimonio? Tienes a tus seguidores confundidos, amiga”, a lo que decidió no guardar silencio y, por el contrario, dio una contundente respuesta.

“Amiga, ¿cómo crees que yo me voy a casar amiga? Si no estoy segura ni de mí misma, jaja. Casarse es un compromiso con Dios, es de amar, de respetar y cuando se acaba el respeto, pues no hay nada (…) Ya te dije amiga que ahorita estoy como Shakira”, dijo Epa Colombia en medio de risas.