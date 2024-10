Exnovia de Epa Colombia reapareció y soltó particular mensaje tras su ruptura: “Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí”

Ambas celebraron la llegada de su bebé, quien trajo una enorme alegría a sus vidas después de nueve meses de un proceso de gestación lleno de esfuerzo y momentos complicados. Epa Colombia no dudó en compartir su emoción, manifestando que su mayor deseo era brindarle lo mejor a la pequeña Daphne Samara.

No obstante, la expareja de la influencer reapareció en redes sociales y compartió un particular contenido, el cual fue tomado como una respuesta en medio de toda la controversia. La mujer, que supuestamente no sentía gusto por las plataformas digitales, subió un video bastante inesperado, interpretando una canción que llevaría una indirecta.