La fuerte advertencia de Epa Colombia antes de terminar su relación con Karol Samantha: “la pareja tiene envidia”

“Yo soy mamá hace seis meses y hace seis meses Dios me cambió la vida de una manera increíble. Por cosas de la vida, yo tomé una decisión junto a mi pareja y siempre en las parejas van a haber problemas, si empre uno va a terminar con su pareja y es ahí cuando empieza el problema porque cuando se llevan tu hijo, tú no entiendes el dolor que siente la mamá gestante”.

¿Epa Colombia y su expareja firmaron capitulaciones?

“Si tienen parejas, cuídense muchísimo porque hoy en día, uno logra algo y la pareja lo envidia a uno, hasta la misma pareja, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque me pasó a mí. A mí ya me pasó, me quedó de experiencia, yo tengo mi actual pareja que es Karol Samantha, la mamá de mi hija Daphne Samara y ella, pues ya firmó capitulaciones, firmamos también un documento cuando mi hija nació y todo ellos”.

Exnovia de Epa Colombia reapareció y soltó particular mensaje tras su ruptura: “Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí”

“Todo lo que yo tenga le va a pertenecer solamente a mi hija y no al hijo de ella porque ella tiene un hijo, entonces también me he blindado de todo ello, es difícil, es duro uno decir que uno trabaja muy duro en sus cosas para que otra persona venga y te quite todo lo que tú has construido”.