Epa Colombia, avergonzada, expuso problema con resultado de su cirugía: “Me da penita mostrar la cara”

Epa Colombia reapareció con su ex en particular video y destapó la verdad de estos reencuentros: “Se me olvida”

Epa Colombia se sinceró sobre detalle tras su cirugía

“Se me brotó mucho la cara con los medicamentos que me tomé durante un mes, ya voy casi dos meses, gracias a Dios, y quiero que mires la nariz cómo va. Estaba un poquito preocupada porque tenía un huequito más grande que el otro, todavía se nota. Pero me dijeron que el resultado se ve a los cuatro (meses) o hasta el año. Te voy a mostrar mi nariz”, dijo al inicio.

“He estado juiciosita, recuperándome. Esta cirugía no me la volvería a hacer, no, duele demasiado. Ahí voy, voy bien, estoy juiciosa”, agregó.

“Obvio, tengo la cara brotada, pero mira. Esta nariz me encantó más. Sé que vas a decir: ‘Me gustaba más la otra’, pero mira, no sé si notas que está más grande que el otro hueco de la nariz. Es poquito, no es mucho, pero me dijeron que a los cuatro meses (risas). No sé por qué se me brotó la piel… Y del mentón, así voy, amiga. Me da pena mostrarte mi cara que está superbrotada. Y el implante, ahí va”, concluyó.