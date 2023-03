“Espantapájaros”: le dicen a Gerard Piqué por usar una prenda de vestir con la que “no puede ni caminar”

El exdefensa del F.C. Barcelona, Gerard Piqué, sigue estando en el centro de distintas noticias en los medios internacionales, todo debido al giro inesperado que tuvo su vida al hacer oficial su relación sentimental y amorosa con Clara Chía Marti, poco después de la ruptura con Shakira.

Ahora bien, Piqué no solo subió su primera foto junto a la joven de 23 años en su cuenta en Instagram, pese a que todavía tiene fotos con la cantante barranquillera, sino que además ha asistido con ella a reuniones sociales de su empresa, Kosmos, y visitado los estadios para ver al equipo de fútbol que le pertenece FC Andorra.

La joven le habría puesto los puntos claros al exfutbolista sobre su relación con Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

Pero la solidez de la pareja también se ha visto reflejada en los nuevos hábitos del exjugador del Barcelona, que en la época dorada del club compartió camerino con Lionel Messi. Desde que Piqué está con Clara o, mejor, desde que oficializó su relación con ella, una vez dejó claro que el amor de doce años hacia Shakira se esfumó, cambió hasta su forma de vestir.

Cuando Piqué estaba con la artista colombiana, tenía un estilo moderno, con trajes formales, camisas, zapatos elegantes. A veces también usaba jerséis y camisetas oversize, pero con un estilo sobrio, como lo evidencian algunas publicaciones.

Shakira apoyaba a Piqué en todos sus proyectos - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, con Clara Chía su estilo dio un giro. Ahora es común verlo con ropa, quizá pasada, una talla de la que utilizaba normalmente el exjugador. También se le ve en camisetas informales, con chaquetas de jean y gorras. Contrario a lo que hacía antes, oculta por completo su figura atlética.

El cambio probablemente se deba a que la joven es menor que él 13 años y busca que la diferencia de edad no se note tanto. El cambio, como es de esperarse, es cuestionado por algunos, pero elogiado por otros.

De hecho, en una jornada previa de la Kings League —una competición que ha ganado gran popularidad entre las audiencias virtuales—, Piqué sostuvo una conversación con Ibai Llanos, en una transmisión que hicieron en vivo, donde reveló —entre risas— que toma los ‘consejos de moda’ de su novia, e incluso, es ella quien le compra las prendas de vestir.

Clara Chía y Gerard Piqué a su llegada a la presentación de ‘Kings League’, a 27 de diciembre de 2022, en Barcelona (España). Europa Press Reportajes / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 27/12/2022 - Foto: Europa Press

Recientemente, hubo una prenda de vestir que llamó la atención en redes tras lucir un amplio suéter, estilo que usa frecuentemente, combinado con unos jeans demasiado holgados que le impedían hasta caminar libremente, desatando todo tipo de comentarios y reacciones.

Algo adicional es que, el exjugador del Barcelona tampoco ha escatimado en un corte de pelo con el que se ve cada vez más despeinado, así como el arreglo y cuidado de su barba.

“Se vistió como una persona sin hogar... ¿Realmente se va a la quiebra? karmaaaa”, “El propio espantapájaros”, “Cada vez está más feo y descuidado ese hombre”, “No puede ni caminar, parece un tonto”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes por el atuendo de Piqué.

👏👏👏 ¿Sabes ya quién habla esta noche en MARCA? ¡¡¡Entrevistón!!! pic.twitter.com/eiWoR2H4Ri — MARCA (@marca) March 22, 2023

Gerard Piqué 😍❤🔥@marca pic.twitter.com/Jf50jGKG6v — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 23, 2023

Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio

El lunes 9 de enero, el equipo de Europa Press pudo hablar con la pareja en exclusiva, pues rompió el silencio por primera vez y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó la risa frente a este interrogante.

Gerard Piqué y Clara Chía pasean cogidos de la mano Europa Press Reportajes / Europa Press 06/2/2023 - Foto: Europa Press

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpla años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Con respecto a los rumores de que sus padres están cansados de las fiestas de Shakira, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 volvió a soltar una fuerte carcajada y le restó importancia. Además, Clara puntualizó que es normal que eso pase.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó finalmente en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó más detalles.