Esperanza Gómez revela que podría retirarse de la industria para adultos, esta sería la razón

“El médico me dijo que mi columna era de una mujer de 80 años de edad y que tenía que ser consciente de eso. Hay posiciones (a la hora de rodar escenas) que me generan un dolor tenaz. Llego a mi casa caminando como si tuviera 80 años de edad. Al día siguiente me cuesta mucho pararme de la cama y en ocasiones no soy capaz de levantarme sola”, relató ante las cámaras.

Según mencionó, no es un tema nuevo, sino que es una afectación de la que viene sufriendo hace unos cuatro años, cuando mencionó que, “Estaba tendiendo mi cama y cuando me fui a levantar, no me respondía el cuerpo. Sentía como si me estuvieron cortando con un cuchillo en el centro de la columna. No me podía mover. Grité pidiendo ayuda porque no era capaz de moverme sola. Mi hermana subió a ayudarme y me llevaron a urgencias a la clínica. Me metieron en una máquina y me dijeron que tengo un degeneramiento en la columna vertebral desde los siete u ocho años. Los nervios de la columna se me inflaman y el dolor es insoportable”.