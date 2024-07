Ministro colombiano le habría ofrecido millonaria suma de dinero a Esperanza Gómez para tener un encuentro

Esperanza Gómez, actriz colombiana de cine para adultos. (Photo by Victor Chavez/WireImage) | Foto: WireImage / Getty Images

Ministro colombiano le hizo millonario ofrecimiento a Esperanza Gómez

“En la última propuesta que yo recibí, me ofrecieron 10.000 millones de pesos por irme a la cama con el personaje. Empezó con una cifra absurda y yo le expliqué que yo no presto servicios privados, siempre que lo hago es para la industria del entretenimiento , frente a una cámara, y empezó a ofrecerme y a ofrecer, llegó a 3.000 y de ahí pasó a 10.000 millones”, dijo Esperanza frente a los micrófonos del programa de entretenimiento.

Además, manifestó que no le consta si realmente el hombre estaba dispuesto a cancelar esa gran suma de dinero. Sin embargo, fue la propuesta que recibió por parte de sus trabajadores.

“Es un personaje que, aunque no voy a decir el nombre, es el ministro de algo en Colombia. Ante los medios públicos, son ese tipo de personas que, constantemente, están atacando a las personas que se dedican a la actividad sexual, pero son los que más dinero ofrecen para irse a la cama con uno”.

Resaltó la doble moral que existe entre las personas que pertenecen a la política, pues no está bien visto que personas con altos cargos se refieran de manera positiva a este tipo de servicios y contenido publicado en internet.

Esperanza Gómez rechazó la millonaria oferta que le hizo un político colombiano

Antes de terminar la entrevista, Esperanza Gómez dejó en claro que no aceptó la propuesta del hombre porque no está alineada a su forma de trabajar dentro de la industria, además de sospechar sobre el lugar de procedencia del dinero.

“La mayoría de los ministerios, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, se roban el dinero de los ministerios y esa fue la respuesta que yo le di, le dije ‘qué bonito es negociar con los presupuestos que se roban de todos los colombianos que pagamos impuesto, entonces esa plata no es suya, esa plata con la que usted quiere pagar acostarse conmigo no es suya, es plata del pueblo colombiano’”, afirmó la mujer de 44 años de edad.