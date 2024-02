Esposa de Falcao, ¿quién es, cuántos años tiene y a qué se dedica?

“Todo es con buena actitud. No me puedo quejar porque si lo hago no daré lo mejor para mi familia. Lo que le hace bien a mi esposo es bueno para todos, porque al final nosotros dependemos de él, de su estabilidad, de que pueda estar jugando, de que esté bien. Los niños se van adaptando. Estoy agradecida porque estamos unidos y porque mi esposo no se va a ningún lado sin nosotros. La otra vez lo buscaron de China y me decía que, si no íbamos con él, no se iba. Dios nos ha mostrado su plan en cada país, nos ha abierto puertas, nos ha puesto personas espectaculares al lado. Mis hijos han nacido en todos los países, uno nació en Turquía, otro, en Manchester y uno más, en Mónaco. A Falcao no siempre le ha ido tan bien o no ha tenido continuidad, pero siempre nos ha respaldado”.