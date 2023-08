Esta sería la millonada que le debe Yina Calderón a Juan Roldán

“Así Yina Calderón me dejó con esta deuda. Me tocó pagar 17 millones de pesos porque ella no lo quiso pagar… Y eso que ella dice ser muy exitosa, la deuda sigue subiendo y la muy descarada no es capaz de pagar sus deudas”, expresó Roldán a través de sus historias de Instagram, en las que se puede ver el local desocupado con algunas calcomanías con la imagen de la DJ en los cristales de la entrada.