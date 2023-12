Exesposa del Tino Asprilla se destapó y recordó las razones de su divorcio con el exfutbolista

Por qué se separaron el Tino Asprilla y Catalina Cortés

No obstante, la versión del Tino es otra, pues, aunque hoy en día admite que fue un error haberse separado de Cortés, insiste en que no fue por otras mujeres que aceptó el divorcio. “Ya a Catalina la veía fea y dije que quería vivir un mundo de soltería bien bacano. No es porque hubiera tenido otra mujer, no quería hacerla sufrir por ser mi esposa, me convertí en una persona que no era. Yo no quiero esto para mi vida, sufrí, fue una época maluca”.