Ana Karina Soto reveló la razón por la que dejó de aparecer en el Canal RCN

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más populares de RCN gracias a su larga trayectoria en el canal, donde inicialmente saltó a la fama por su participación en el reality ‘Protagonistas de novela’ y a partir de ese momento pasó a ser parte de importantes proyectos por los que no ha dejado de aparecer en la televisión durante más de 20 años.

Además, es una de las figuras públicas más activas en las redes sociales, medio por el cual comparte detalles de su cotidianidad mostrando su faceta como madre y esposa, pero también por el que mantiene informados a sus seguidores sobre las razones de sus repentinas ausencias en el programa ‘Mañana Express’ del que hace parte actualmente.

Por esta razón, la presentadora nacida en Ocaña (Norte de Santander), sorprendió a más de uno con sus publicaciones el pasado lunes 11 de diciembre debido a que estaba reportando cómo iba su jornada laboral hasta que, sin ninguna explicación, dejó de difundir historias en su cuenta de Instagram y al poco tiempo explicó que se dirigía al médico porque se sentía mal.

Según comentó Ana Karina en ese momento, sentía que tenía síntomas de resfriado o una gripa común, pero al ir a la clínica para que la evaluaran descubrió que era algo mucho más delicado de lo que imaginaba y, por eso, le dieron incapacidad por dos días, en un principio, para ver su evolución.

Ana Karina Soto | Foto: Instagram @karylamas

Debido a esta situación, Soto no apareció en ‘Buen día, Colombia’, pues cumplió al pie de la letra las recomendaciones del médico y se fue directo a su casa para tomar las medidas que necesitaba para mejorarse mientras estaba con su hijo Dante.

No obstante, cuando volvió a aparecer en sus historias de la misma red social, la presentadora preocupó a sus seguidores porque su voz se escuchaba afectada y reveló que se iba a una revisión con un especialista para descubrir qué era lo que realmente tenía. “Estoy hablando extraño, me duele la garganta, tengo fiebre, me duele el cuerpo, me duele todo... ¡Ay, ojalá que no me vaya a dar gripa, qué jartera!”, comentó.

La presentadora Ana Karina Soto ha estado ausente del programa Buen Día Colombia por el fallecimiento de su madre. Foto: Instagram Ana Karina Soto. | Foto: Foto: Instagram Ana Karina Soto.

Mientras los televidentes esperaban verla de nuevo en ‘Buen día, Colombia’, Ana Karina recibía noticias de su estado salud y fue por esta razón que no pudo cumplir con sus compromisos laborales, motivo por el que muchos empezaron a preguntar a través de las redes sociales cómo se encontraba. Sin embargo, fue hasta horas de la noche cuando la famosa volvió a aparecer en sus publicaciones explicando que no volvería al canal en los próximos días porque seguía en su proceso de recuperación, ya que no era una simple gripa.

“Seguí maluca de la garganta, con mucha fiebre y escalofríos, fui a la enfermería del canal. La doctora me vio, me revisó y me dijo que tenía una infección en las amígdalas, me mandó antibiótico y me dijo que todos los síntomas que tenía eran por la infección. No era gripa, sino las amígdalas inflamadas”, detalló.

Ana Karina Soto | Foto: Instagram @karylamas