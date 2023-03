Exparticipante del Desafío, que sufrió quemaduras en más de la mitad de su cuerpo, contó detalles del accidente

La modelo y mercaderista Paola Santos Alarcón, quien hizo parte del Desafío 2018, reality de Caracol TV, narró detalles de un grave accidente que tuvo con una chimenea, lo cual le generó quemaduras en más del 50 % de su cuerpo.

En entrevista con La Red Caracol, Paola contó que en 2022 decidió remodelar su apartamento y ello incluyó la compra de una chimenea y, en medio de su instalación, fue que sufrió el grave accidente.

“La compré, ese día la quería utilizar. Entonces yo tomé el líquido, eso - la chimenea- tiene como tres huequitos y yo cogí el líquido: ‘uno, dos y tres’. Yo soy zurda, cogí el cosito para prenderla. La chimenea no sube, sino que me tira. Muevo todo mi cuerpo hacia la parte izquierda y me prendí”, dijo en La Red Caracol.

De acuerdo con la exparticipante del Desafío, en ese momento lo primero que alcanzó las llamas fue su cabello. Por lo tanto, asustada empezó a gritar solicitando ayuda a su hija.

“Yo empezó a gritar ‘Isa, Isa, Isa’. La niña salió: ‘mami, mami’, y yo prendida. Yo reaccioné en segundos, me quité la ropa, pero la pijama se me quedada pegada en la piel”, agregó.

En medio del susto, dijo que salió corriendo hacia la ducha para que le cayera agua fría, mientras parte de su apartamento también se estaba incendiando.

“Yo no sabía qué hacer. O me salvo yo, salvo a mi hija o la casa. Eran muchos sentimientos encontrados en ese momento”, recordó la modelo y mercaderista en entrevista con el programa citado anteriormente.

Wilder Medina rompió en llanto en ‘Survivor’ tras recordar dura etapa de su vida

Wilder Medina, quien hizo parte de equipos como Independiente Santa Fe y Deportes Tolima, hoy en día es uno de los participantes del programa ‘Survivor, la isla de los famosos’, una producción del Canal RCN.

En medio de uno de los más recientes capítulos de este reality, Medina hizo una reflexión sobre las segundas oportunidades, a propósito de un caso personal.

Antes de que iniciara la prueba de inmunidad hizo un comentario que, sin duda, sorprendió a más de un televidente que a esa hora observaba ‘Survivor’, al decir: “Jugando al fútbol, le gané a las drogas, al alcohol. Entonces eso me motiva a que puedo ganar”.

Posteriormente, tras obtener por por tercera vez el collar de inmunidad, Medina rompió en llanto al compartir un emotivo mensaje.

“Me acordé de la vida, de los golpes que da la vida, de los errores que cometí y no pude llegar mucho más allá en el fútbol por culpa del alcohol y las drogas, no pude (...) Esas dos cosas (el alcohol y las drogas) estaban acabando con mi vida, con mi familia. Le pido perdón a mis hijos, a mi mamá por no hacerlo en el momento que ellos quisieron que cambiara, pero el tiempo de Dios es perfecto”, agregó Medina en ‘Survivor’.

Asimismo, agradeció a Dios y a su familia por acompañarlo en los duros momentos que ha atravesado.

“Cada triunfo que yo haga en la vida, como lo estoy haciendo acá, se lo voy a dedicar a Dios, a mis hijos y a mi madre, que son personas que han estado ahí, viéndome crecer no como el futbolista, sino como persona. Si me equivoco, vuelvo a empezar (...) Creo en las terceras y cuartas oportunidades”.

Vale recordar que en la producción del Canal RCN, ‘Survivor’, el ganador tiene la posibilidad de llevarse 500 millones de pesos. Sin embargo, a pesar del incentivo económico, ya renunciaron varios rostros de la farándula nacional, mientras que otros han sido eliminados.