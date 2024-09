Exparticipante de ‘El Desafío’ ventiló la que sería la verdad tras la muerte de Maryam Gómez; expuso duro detalle: “no fue escuchada”

La colombiana, en diálogo con La Kalle , apuntó que su amiga no presentaba ningún tema pulmonar o respiratorio, por lo que su muerte venía de la mano de algo más delicado. La creadora de contenido mencionó que las versiones que se estaban dando no eran verdad, por lo que ella prefería sincerarse.

“Maryam, mi amiga Maryam, no murió de ninguna vaina de esas pulmonar, eso le dio porque Maryam tuvo una sobredosis, un abandono, porque no fue escuchada, porque para muchos seres humanos decir que me siento triste, que me siento sola y vacía es malo”, comentó al medio.