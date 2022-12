Falleció el salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, la voz detrás de ‘Ven, devórame otra vez’

El salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez, la voz detrás de icónicas canciones del género como Ven, devórame otra vez, un clásico de los años 90 fue hallado muerto –a sus 64 años– en las afueras de un edificio del Residencial Sabana Abajo en Carolina, en Puerto Rico, según confirmaron medios de comunicación de su país natal.

Las autoridades de la isla llegaron a la escena tras recibir una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1, que alertaba sobre una persona con graves problemas médicos.

Al parecer la causa de la muerte del artista, quien fue encontrado tirado en plena calle hacia las 3 de la tarde de este martes 13 de diciembre, fue una sobredosis de droga, tal como reporta el medio NotiCentro. Dicho medio informa además que Rodríguez había estado en varias casas de rehabilitación por sus problemas de adicción.

Tal como cuenta Wilmer Zambrano, investigador musical de Cali, en 1973, con apenas 16 años, “Rodríguez se convirtió en el vocalista de Eddie Palmieri para el álbum The Sun of Latin Music, que fue la primera producción latina en ganar un premio Grammy”.

Años después, agrega Zambrano, “trabajó al lado de Machito y también con Tommy Olivencia”.

Lalo Rodríguez junto a Giselle Blondet y el colombiano Carlos Vives. (Photo by GV Cruz/WireImage) - Foto: WireImage

Considerada una de las voces más bellas de la salsa romántica, “irrumpió en este género con tremendo éxito, ya que el timbre de su voz fue lo que se impuso en este estilo”.

Rodríguez es la voz detrás de grandes éxitos como Ven, devórame otra vez, Pero llegaste tú, Si te mentí y El niño, el hombre, el soñador, el loco, en el que demostró su destreza con la plena puertorriqueña, y que es una canción que hace parte de su álbum Plena-mente Lalo, de 1985.

Distintos artistas han lamentado la muerte de Rodríguez. Uno de los primeros fue el merenguero Elvis Crespo, quien compartió en Twitter un conmovedor mensaje: “Una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal. Mis sinceras condolencias a su familia y fanáticos. Que en paz descanse nuestro Lalo Rodríguez”.

Una historia música y derrotas

Con una carrera de más de 45 años, Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, se destacó como una de las voces más célebres en la historia de la salsa en Puerto Rico.

Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

Descansa en paz maestro

Lalo Rodriguez 🙌🏾 pic.twitter.com/cceCWGNyCl — WILLY GARCIA (@WILLYGARCIACali) December 13, 2022

De acuerdo con datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri.

El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero contó que fue Palmieri quien lo bautizó con el nombre artístico de Lalo.

En 1976 participó en la grabación de Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia.

De acuerdo con el medio Zona Cero, cuatro años más tarde, en 1980, se lanzó como como solista. Su primer disco de larga duración fue Simplemente… Lalo.

En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo, y continuó en 1985 con Niño, el hombre que es soñador es loco, un tema filosófico que más tarde lo impulsó a grabar su álbum Punto y coma.

Su producción discográfica Un nuevo despertar, en 1988, marcó el regreso de Lalo al mundo artístico luego de cuatro años sin grabar.

El sencillo Ven, devórame otra vez se convirtió en su mayor éxito. El tema logró los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200 mil copias.

En su tierra natal, Un nuevo despertar se destacó como el disco de mayor venta en 1988, lo que le mereció un disco de oro.

En 1989 el cantautor obtuvo tres premios importantes otorgados por la prestigiosa revista ‘Billboard’: cantante del año en música tropical, canción del año por Ven, devórame otra vez, y mejor producción discográfica del año por su disco Un nuevo despertar. Ese mismo año lanzó el álbum Sexsacional...!

En los inicios de 1990, Lalo realizó presentaciones en España en La Coruña, Vigo, Bilbao y Madrid. En una de esas se encontraba entre su público el famoso arreglista y productor Quincy Jones.

En España, precisamente, se convirtió en el primer salsero en ganar discos de oro y platino por la venta de más de 100 mil unidades.

El artista, quien vivió en Orlando, Florida, por cerca de 26 años, en 1986 contrajo matrimonio con Wanda Torres Vázquez, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel (adoptado en 2006).

Los escándalos marcaron etapas difíciles en el artista, con episodios que incluyeron adicciones a drogas, consumo excesivo de alcohol y enfrentamientos con la justicia. De hecho, en 2011 fue arrestado en el condado de Orange, en el estado de Florida, por cargos de violencia doméstica.

Debido a este acto, se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional. El artista se divorció en 2022.

En agosto de 2021 fue intervenido por la Policía cuando caminaba por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez.