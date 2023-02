Fanny Lu deslumbra con sus fotos y se ve radiante a los 50 años

Fanny Lucía Martínez Buenaventura, conocida artísticamente como Fanny Lu, es una de las cantantes más reconocidas en el mundo de la farándula colombiana. La artista tiene una trayectoria en la música de varias décadas. Pese a que la cantante de 50 años —recién cumplidos— ha decidido buscar nuevas audiencias fuera del país, lo cierto es que en Colombia tiene miles de seguidores, quienes están pendientes no solo de sus nuevos lanzamientos sino también de otros aspectos de su vida.

Tomada de facebook.com/fannylu

El pasado 8 de febrero, la cantante colombiana estuvo celebrando sus 50 años de vida, por lo que decidió no pasar por alto la celebración, y compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram, una video que contenía varias fotografías de ella, además acompañó la publicación con un emotivo mensaje.

“Mi mejor regalo de cumpleaños es darme cuenta todos los regalos que han llegado a mí a través de los años, agradecer y sonreír. Quien agradece se da cuenta lo que tiene, valora y es feliz. Ustedes son de mis más bellos regalos. ¡Gracias por celebrar mi cumple conmigo!”, fueron las palabras de agradecimiento que dio Fanny Lu, en compañía de su video.

Después, la caleña decidió seguir enamorando a sus fanáticos con una fotografía en la que aparece en traje de baño blanco, perfecto para un día de sol en la playa o para disfrutar de un lugar con clima cálido. Allí, no solo aprovechó para robarse suspiros, sino que también celebró el nuevo año y los retos por cumplir en el 2023.

“Cuando cumples un año más de vida debe de ser cómo cuándo pasas el año nuevo. ¡Debes proponerte nuevos retos para que los próximos 365 días sean llenos de logros programados y conscientes! ¡Hay que alzar cada vez más el vuelo! Tenemos alas y a veces nos conformamos con gatear. Este año quiero volar alto, quiero apostar por mí. Ser saludable, amar mi cuerpo y alimentarlo bien, hacer ejercicio para que aguante el ritmo. ¡Ser feliz!”, fueron algunas de las palabras que acompañó el mensaje de la publicación.

Publicación de Fanny Lu en redes. - Foto: Foto tomada de Instagram @fannylu

Sin duda, la instantánea cautivó a sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su cumpleaños y elogiarla por lucir mucho más joven, pues la mayoría coincidió en que la artista no parece de 50.

Fanny Lu ahora está en la industria de la moda

Fanny Lu es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional, además ha logrado obtener el cariño de los colombianos por su carisma y cercanía con su público. Sin embargo, la artista tuvo un largo camino antes de llegar hasta la cima y cumplir sus sueños. En entrevista con Diva Rebeca, contó que en su juventud tuvo que trabajar en distintos campos para lograr salir adelante, trabajó en almacenes vendiendo ropa, en campos de verano y en otras actividades de las cuales aprendió mucho.

Asimismo, señaló que en algún momento llegó a ser profesora de inglés, aunque mencionó que no fue una labor fácil.

“Yo era profesora de inglés, pero era una metodología que no voy a olvidar nunca, era de repetir y tú no podías hablar español nunca. Entonces llego yo a decir ‘ok students’ y ellos hmm no entendían. Yo no sabía bien el nivel, entonces yo hablaba y ellos no me entendían”.

Lanzamiento Fanncy by Fanny Lu - Foto: Cortesía Fanny Lu

A pesar de los obstáculos, la colombiana ha logrado forjar una exitosa carrera musical, aunque ahora, ha decidido incursionar en la industria de la moda presentando su nueva colección de ropa deportiva, inspirada en mujeres emprendedoras y aguerridas.

“¡SORPRESA!!!! Hoy presentamos en el Santander BGA Fashion Week un abreboca de lo que será mi primera colección de modas!!!! #FanncyByFannyLu ❤️❤️ Una colaboración espectacular con Bonlife que saldrá a principios de 2023! Los espero en nuestro show aquí en el G12 a las 6 pm!!!!”, fue la descripción que acompañó el video con un pequeño ‘abrebocas’ de la presentación de su colección de ropa.

Las modelos dejaron ver la nueva colección, que lleva por nombre Fanncy By Fanny Lu, donde se vislumbraban prendas como enterizos, vestidos, y sets de top y leggings, de colores tonos neón y pasteles, además de los infaltables colores básicos: blanco y negro.

También, en la pasarela, Fanny Lu aprovechó para deleitar al público con su talento musical, interpretando algunos de sus más reconocidos repertorios como Tú no eres para mí, No te pido flores y su más reciente éxito Lágrimas de Amor.

La colección de la nueva línea de ropa deportiva saldrá a la venta este año.