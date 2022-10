Fiasco en vivo: presentadores se burlan del físico de Tini sin notar que tenían el micrófono encendido

Martina Stoessel, reconocida en la industria musical como Tini, saltó a la fama internacional con su participación en distintos proyectos de Disney, donde protagonizó la famosa serie Violetta. Tras darse a conocer, la cantante logró abrirse paso como artista e impactar con distintos temas y su potente voz.

La celebridad, procedente de Argentina, cautivó a su público con el talento y profesionalismo que proyectó desde sus inicios, despertando toda clase de reacciones con sentidas y nostálgicas letras. Algunas de las canciones que la hicieron brillar en la escena internacional fueron Fresa, Miénteme, Oye, 22 y Triple T, realizadas en ocasiones en colaboraciones con intérpretes latinos.

En medio del reconocimiento que alcanzó con el paso del tiempo, la artista llamó la atención, recientemente, de miles de sus fieles seguidores de las plataformas digitales luego de que circulara un incómodo video en el que un grupo de periodistas se referían de forma despectiva sobre ella. Varias cuentas de redes sociales reaccionaron a lo ocurrido, señalando su indignación y molestia.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un clip, Tini se encontraba realizando una presentación en Paraguay, mientras era transmitida por un programa en vivo de aquel país. Al finalizar uno de los segmentos de su show, los aplausos invadieron el lugar, despertando la euforia de los fieles fanáticos de la cantante.

Sin embargo, al momento de darle cierre a aquella canción, los conductores y presentadores de aquel formato televisivo no se percataron que los micrófonos estaban encendidos y comenzaron a lanzar comentarios despectivos y ofensivos en contra de la argentina. Los integrantes de aquel equipo criticaron el aspecto físico de la celebridad, enfocándose en su contextura y su ombligo.

Según se apreció en el post, los presentadores mencionaron lo cansada y agotada que se veía Stoessel, recordaron a su actual novio y hablaron de la forma de esta parte de su cuerpo, señalando que les daba “asco”.

“Ese ombligo asqueroso. Imagínate, ahora entiendo a De Paul. Está muriendo, quiere agua. Mírale su ombligo, te pido que veas”, dice una de las conductoras, pidiéndole a su compañera que observara las imágenes que eran transmitidas en vivo.

“No quiero mirar, voy a tener pesadillas”, respondió la otra mujer, mientras un hombre se reía y respaldaba los comentarios que hicieron.

A pesar de que los tres involucrados salieron a pedir disculpas y exponer el error que cometieron, solo uno se excusó y afirmó que hizo el comentario relacionado con cuánto entendía a De Paul por fijarse en la también actriz, debido a su belleza y talento.

No obstante, Tini decidió pronunciarse al respecto a través de un Live de Instagram sobre las palabras despectivas que recibió, detallando que ama su ombligo y no se centró en las opiniones ajenas. La cantante fue clara y mencionó que así nació, por lo que no se podía hacer nada al respecto y solo quedaba respetarlo.

“Están preocupados por mi ombligo, eso está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo y está todo bien y yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo, ¿qué se le va a hacer? Jajaja se me están riendo es que sí es como que se frustran por un ombligo que es un simple ombligo aparte, ya está, listo, todo bien”, dijo la artista en el video, donde soltó varias risas y despreocupación al respecto.

Tini y su explicación tema ombligo pic.twitter.com/4r3Ez4adnC — Alejandro Ortigoza (@AlejoOrtigoza) October 2, 2022

Tini, exnovia de Sebastián Yatra, dejó claro que no le afectó ninguna de las opiniones de los conductores, por lo que le pidió a sus fans que no se preocuparan y dejaran pasar el asunto.