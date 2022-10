¿Cómo saber si una persona lo ha silenciado en Instagram?

Foto: DeFodi Images via Getty Images

Cuando se silencia a un usuario, la persona no podrá volver a ver las publicaciones e historias en la red social.

Las aplicaciones digitales se han convertido en herramientas que permiten a los usuarios interactuar en diferentes escenarios, entre las más comunes se encuentran las redes sociales y estas se han venido posicionando desde que comenzó el nuevo siglo.

En ese orden de ideas, Instagram se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, debido a que los usuarios pueden compartir un poco de su vida. Asimismo, es una app que permite estar al tanto de las novedades de los famosos.

En ese sentido, y al ver que muchas personas comparten cosas íntimas en Instagram, la aplicación cuenta con un compilado de funciones para proteger la privacidad de las personas, como bloquear los mensajes privados o silenciar a las personas.

Cunado se silencia a un usuario, significa que ya no se podrá ver el contenido de esa persona, es decir, sus historias o publicaciones en el feed. Sin embargo, como no se trata de un bloqueo, aún se podrá entrar al perfil de la persona silenciada.

No obstante, la plataforma no envía una notificación si alguien lo silencia, además no existe una característica que permita saberlo. Ahora bien, el portal Mundo deportivo da a conocer métodos para averiguar esta información.

Instagram cuenta con una característica denominada ‘Historias’, en donde los usuarios pueden compartir videos o fotos durante 24 horas.

No obstante, si se tiene alguna sospecha de que algún usuario lo ha silenciado, una forma buena de saber es a través de la interacción de historias; es decir, si esta persona era alguien constante en las interacciones, pero ahora no lo hace, puede ser una señal de que lo han silenciado. Este método puede ser corroborado si el usuario sigue mostrando actividad en la plataforma al seguir publicando su contenido.

Otro método de comprobar que lo han silenciado en la red social, es por medio de la interacción con las publicaciones. Si la persona solía dar ‘Me gusta’ e incluso comentar, pero ya no lo hace y sigue mostrando actividad en la aplicación, es probable que el contenido no aparece en el feed, es decir, que lo han silenciado.

WhatsApp lanza función para proteger fotos y videos íntimos

WhatsApp ya ha empezado a implementar una opción que impide que sus usuarios puedan realizar capturas de pantalla de imágenes y videos que son compartidos en un chat bajo la opción de visualización única.

Esta novedad llega como una apuesta para elevar aún más la privacidad de los usuarios, pues anteriormente la plataforma había incorporado una opción enfocada en la protección de las personas cuando envían contenidos que no pueden ser divulgados en varios chats.

De manera que cuando se envía una imagen o un vídeo usando dicha función, solo será posible verlo una vez y estará bloqueada la opción para descargar o compartir dicho contenido con otros contactos de WhatsApp.

Además, esta herramienta garantiza que esos archivos multimedia no se queden guardados en la sección de ‘Fotos’ y ‘Galería’ del destinatario.

Ahora la plataforma de mensajería instantánea ha anunciado, a través de su blog oficial, que el servicio ya no permitirá realizar capturas o grabaciones de pantalla para capturar un registro de los archivos compartidos bajo la opción de visualización única.

De igual manera, la aplicación no generará una notificación al usuario que envió el archivo, para reportarle que su contacto ha intentado hacer una captura de pantalla del contenido que compartió en un chat.

Cabe destacar que esta novedad ya había sido anunciada tiempo atrás por WABetaInfo, portal especializado en filtrar novedades de WhatsApp, al indicar que esta herramienta estaba en fase de prueba en la versión beta de WhatsApp para Android 2.22.22.3. Pero ahora ha expuesto que la aplicación de mensajería instantánea ya ha lanzado su herramienta de bloqueo para las capturas de pantalla, para los usuarios que son ‘betatester’.