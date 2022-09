Francia Márquez está en el triángulo de fuego de Gustavo Petro, según el famoso astrólogo Mauricio Puerta. ¿Qué significa?

El presidente Gustavo Petro llegó al poder montado sobre una enorme popularidad en un sector del país, pero también despertando temores en otros tantos. El famoso y reputado astrólogo, Mauricio Puerta, lo conoce bien. Es el único que ha hecho su carta astral y, aunque lo que esta dice lo guarda como un secreto de confesión, si ha dejado ver algunas puntadas.

Puerta cuenta que este 2022 es el año de los Aries, el signo del primer mandatario y de Rodolfo Hernández, quien llegó sorpresivamente a disputar contra él la segunda vuelta. Asegura que la pregunta que deben hacerse los colombianos no es por qué llegó al poder, sino como le va a ir y suelta un dato clave. “Como él es Aries tiene que hacer un triángulo, el triángulo de fuego. Primero tiene que haber un triángulo de fuego y son tres los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Por ejemplo, ¿En Venezuela quiénes fueron? Aries: Diosdado Cabello, Leo: Hugo Chávez y Sagitario: Nicolás Maduro. Ellos formaron su triángulo”, explica.

En Colombia, según él, “el triángulo también ya está formado, por ejemplo, Gustavo Petro: Arias, Leo: una de sus manos derechas que lo quiere mucho y conoce mucho más a Petro que cualquier otro en el palacio Nariño, Mauricio Lizcano y Sagitario: Francia Márquez”. De Francia Márquez dice saber poco, pues no conoce su hora exacta de nacimiento, un elemento vital para leer la carta astral.

Mauricio Puerta ASTROLOGO FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA - Foto: Esteban Vega

Pero asegura que Gustavo Petro de quien más tiene que cuidarse es de “su principal enemigo, que es el mismo y yo creo que también tiene muchos enemigos y rivales entre el mismo pacto histórico”.

Agrega que sus conflictos pueden ocurrir precisamente con los “los nadies, de los que habla Francia Márquez, pues que se van a pelear todos allá la mejor cama y el camarote presidencial. En eso pueden estar también dentro del Pacto Histórico, un poco, pisándose entre ellos..”

SEMANA: Usted celebra las bodas de oro de esta profesión. ¿Qué significan estos 50 años?

Mauricio Puerta: Yo tengo dos fechas fundamentales en mi vida. El 13 de julio de 1972 llegué como arqueólogo a trabajar a Tierradentro y antes de bajarme del carro ya sabía que me iba a quedar ahí. Llevo 50 años viviendo allá. Nunca más pude volver a salir. Seis meses después, el 13 de enero de 1973, empecé a interesarme por la astrología. Si llegar a Tierradentro le dio significado a mi vida externa, estudiar astrología le dio significado a mi vida interna. Lo que nos enseña la astrología es que somos universos, uno con el universo.

SEMANA: ¿Qué es una carta astral?

M.P.: Es un libreto, un libreto lleno de símbolos que hay que saberlos interpretar. Un libreto personal... el gusano tiene su libreto: volverse mariposa. ¿Pero podrá? Porque hay mucho pájaro que también tiene su libreto. ¿Cuál es el pájaro? El miedo, la angustia, la falta de fe, el mal genio, lo que llaman los siete pecados capitales, que por cierto era uno por cada planeta.

SEMANA: Cada que hay un suceso histórico se dice que se alinearon los astros. ¿Qué pasó para este cambio que vive Colombia?

M.P.: ¿Qué se alineó para que ganara Gustavo Petro? Estamos en el año de los aries. Rodolfo Hernández también es aries. Los dos tenían a Júpiter encima. Inclusive, ahí hay un astrólogo tolimense que ve todos mis programas y tiene las mismas frases que yo uso y me copia, creo. Lo llaman el clon de Mauricio Puerta. Oyó que estamos en el año de los aries y entonces dijo que iba a ganar Petro y que pasaban Petro y Rodolfo Hernández. Hace 12 años también estábamos en ese año y Petro fue alcalde. Júpiter es el dios del Olimpo, entonces si alguien aries quiere estar en el Olimpo debe saber cómo hacerlo. No puedo hablar de eso, tengo reserva porque soy la única persona que tiene la carta astral de Petro, la verdadera. La pregunta no es por qué ganó, sino cómo le va a ir.

SEMANA: ¿Y cuál es la respuesta?

M.P.: A los aries los rige Marte, el dios de la guerra. Él ya tuvo un disfraz de guerrero. También es el líder, porque es el primer signo del zodiaco. Es un hombre muy hermético. Eso está en su esencia. Pero me parece que en la política, uno no tiene amigos. Uno tiene máscaras que se quita y se vuelve a poner. Hay un objeto en el zodiaco que se llama la Luna Negra, son frustraciones, tristezas, fracasos, abandonos…

Mauricio Puerta dice que todo lo que tenga que ver con la tributaria es de un personaje llamado Saturno, que está ahora favoreciendo a Gustavo Petro. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Qué papel cumple Verónica Alcocer en la vida del presidente?

M.P.: Verónica Alcocer creo que va a ser la milagrosa de este Gobierno. Cero protocolo, ella quiere ser ella, ella no va a brillar por ser la primera dama o la mujer de Petro. Tiene que brillar como Verónica Alcocer. Que la juzguen porque baila, porque se viste… A la miércoles el protocolo. Ella puede ser la primera dama que deje huella y algo muy bien hecho en el país.

SEMANA: ¿Al presidente le pasa la tributaria?

M.P.: Todo lo que tenga que ver con la tributaria es de un personaje llamado Saturno, que está ahora favoreciendo a Gustavo Petro, pero solo lo favorece hasta el 6 de marzo del año entrante. Quien maneja el Ministerio de Hacienda, el doctor Ocampo, de quien soy muy amigo y en su oportunidad le he hecho la carta astral, es sagitario, el dios del Olimpo.

SEMANA: En estos 50 años, usted ha sido un testigo excepcional de la historia de Colombia, una historia muy turbulenta. ¿Es verdad que le advirtió a Galán de su propia muerte?

M.P.: La historia con Galán es bien triste para mí porque Luis Carlos me consultaba bastante. Él era libra. Gaviria, que es aries, es el complemento. Estábamos reunidos con el doctor Galán en la casa de una prima mía, Lucía Ángel. Yo le dije a él: “Luis Carlos, Marte –el dios de la Guerra– está pasando por tu casa 12. La casa 12 es la de los enemigos ocultos. De modo que cuídate porque si Marte es el dios de la guerra, pues la guerra es bala, sangre”. Él me dijo que tenía una cita en Soacha. Y yo le dije “no vaya”. Él me contestó que debía ir y yo le dije, entre risas, “claro, usted cómo va a decir que un astrólogo le dijo que no vaya”…

Mauricio Puerta asegura que lo que enseña la astrología es que somos universos, uno con el universo. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: Esa historia le dio a usted una relevancia nacional...

M.P.: Tristemente. Me volvió ‘popular’. Porque esa historia la contaron en una portada de SEMANA en mayo de 1993. Y ahí comenzó mucha gente a buscarme.

SEMANA: ¿Y el secuestro de Diana Turbay?

M.P.: Diana era pariente de unos parientes míos. Tengo todavía en la memoria cuando me llaman a preguntarme por ella. Les dije: “Miren, tienen hasta mediados de febrero para rescatarla porque Diana Turbay, por su carta astral, tiene a Saturno en determinado sitio”. No les dio tiempo para eso y murió ahí.

SEMANA: Pero también se ha pifiado...

M.P.: Claro, por ejemplo, dije que iba a ganar Serpa la presidencia. Luego, cuando me preguntan, contesto que es que mi mamá odiaba a Andrés Pastrana y me desheredaban. Era un chiste. Dije que iba a pasar a segunda vuelta y luego a ganar, en un programa con Jaime Bayly.

SEMANA: ¿Por qué cree que la gente lo busca?

M.P.: ¿Y quién no quiere saber cuál va a ser el futuro? No es que yo sea adivino. Ser adivino es descubrir en qué mano tengo una moneda. Para la astrología hay que estudiar mucho también: historia, mitología, filosofía, religiones, psicología… Tengo 72 años. Comparto lo que he aprendido, pero también aprendo de cada persona.

Mauricio Puerta cuenta que tiene la lista de las veces que se he salvado de morir. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Ha hecho cartas astrales de gente que no se lo ha pedido?

M.P.: Sí, claro, con mucha frecuencia; atiendo señoras que quieren saber la carta de su marido. Los escaneamos (risas).

SEMANA: Me refería más a si consulta con los astros cosas como, por ejemplo, ¿cómo le irá a Shakira tras este divorcio?

M.P.: Yo sí le he hecho la carta a Shakira. De hecho, la acompañé cuando planeó tener sus hijos. Lo que le puedo contar es que Shakira es acuario y Piqué también. Nacieron el mismo día con años de diferencia. Los acuario tienen a Saturno encima en este momento, entonces todos los que tengan Saturno encima tienen problemas. Vicente Fernández y Darío Gómez eran acuario. Shakira lo que tiene es la ley encima y todo el tema del divorcio. Entonces lo que pasa es que ella no me ha vuelto a llamar para poderle decir que Saturno solo estará hasta el 6 de marzo de 2023 y volverá hasta 27 o 30 años después a su vida. Pero sí puede quedar cicatrizada o por la ley española o por el divorcio.

SEMANA: ¿Les ha hecho la carta astral a personajes en la ilegalidad?

M.P.: Una vez una persona me preguntó: “Doctor Puerta, sí es cierto que toda esa gente que uno manda a matar, ¿los espíritus luego lo cuidan a uno?”. Y viendo la carta astral le dije: “Tranquilo, en unos dos meses lo va a averiguar”. Después por las noticias supe quién era y en efecto lo habían “fumigado”.

SEMANA: ¿Tuvo algún acercamiento con Pablo Escobar?

M.P.: En esa portada de SEMANA me habían preguntado por él y yo contesté que a Pablo Escobar lo mataban ese año antes de diciembre. Yo había dicho que ellos pertenecían todos a la cruz mutable: géminis es la hija; virgo, la esposa; sagitario, Pablo Escobar y piscis, el hijo. Después me entró una llamada. Contesté y me dice alguien al otro lado: “Doctor puerta, habla con la viuda”. Yo le pregunté: ¿cuál viuda? “La viuda del que usted dijo en la revista que lo iban a matar”. Les hice la carta astral a ella y a los dos hijos. Años después, el hijo contó esa historia en su libro y me agradeció mucho. Él quería matar y comer del muerto, yo le aconsejé que todo este veneno, como las serpientes, lo volviera suero.

Mauricio Puerta habla de Shakira y dice que puede quedar cicatrizada o por la ley española o por el divorcio. - Foto: Esteban Vega

SEMANA: En estos 50 años me imagino que hay muchas cosas en la vida para agradecer, ¿cuáles son las suyas?

M.P.: Esa es una buena pregunta. Tengo la lista de las veces que me he salvado de morir. La primera vez fue el primero de enero de 1962. Descubrí diez años después por qué no me había muerto ese día, y era porque tenía que llegar a Tierradentro, ese era mi libreto. Un día allá me pregunté por qué no había nacido rico para poder ayudarlos más. Y una voz me contestó, porque si usted nace rico nunca hubiera llegado a Tierradentro. Pero tranquilo, que nada le faltará. Fui allá a trabajar con los muertos como astrólogo, pero los vivos me hicieron quedar ahí. Como anécdota, le cuento que allá una vez me encontré con la guerrilla. Yo les pregunté por qué estando tantos años nunca me habían secuestrado. Y uno me contestó: “No, doctor, ¿quién sabe en qué lo convierte luego usted a uno?”.