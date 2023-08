Francisca Estévez abrió su corazón en ‘MasterChef’ y habló sobre la relación con su padre

Cabe recordar que Estévez es hija de la actriz colombiana Bibiana Navas, pero no se sabe quién es su padre. Ella había mencionado que su papá “tuvo problemas también en su vida y se enloqueció y ya tuvimos que cortar comunicación con él, mi mamá y yo. Eso me ha afectado mucho como con las relaciones que tengo con los hombres, no solo en aspecto amoroso, sino en general”.