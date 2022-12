Gerard Piqué sufrió una desgracia y muchos le restriegan en la cara el karma que está viviendo

Clara Chía y Gerard Piqué se convirtieron en dos de los españoles más comentados de la farándula internacional, luego de que se confirmara el amorío que sostienen desde hace varios meses. Esta relación desató comentarios, críticas y reacciones en los medios de comunicación españoles, los cuales están al pendiente de sus movimientos en público.

Uno de los constantes temas que suele salir a flote es el de la joven catalana como la causante de la ruptura amorosa entre el exfutbolista y Shakira, quienes duraron más de diez años juntos, y con dos hijos. Adicional a esto, críticas surgieron sobre el romance que sostenía con la celebridad del fútbol, señalándola de “interesada”.

Desde entonces los internautas no pierden ningún detalle o movimiento de los novios y por ello un trino que compartió Piqué en su cuenta de Twitter desató todo tipo de comentarios. Se trata sobre un hecho que ocurrió en medio de su fin de semana. “Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde”.

Tras la publicación, muchos le aseguraron al exfutbolista que el karma llega tarde o temprano recordándole lo mal que se había portado con Shakira.

“Se fue tu mujer con los niños ponte las pilas bro”. “tal vez si alguien no hubiera engañado a la poderosísima Shakira, no le hubiera pasado esto”, “spoiler el que le hiciste tú a Shakira en un stream de Ibai”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al español en su post.

Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde… — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 30, 2022

Abogada de Shakira rompió el silencio y aclaró cómo es la relación de la cantante con Piqué

Las dos celebridades fueron protagonistas de publicaciones, comentarios y críticas, ligadas directamente con los cambios que hicieron en sus vidas y el acuerdo al que llegaron para beneficiar a los menores. El exfutbolista y la cantante recibieron todo tipo de opiniones, debido a información que surgió sobre la mala relación que sostenían en el presente por la separación.

Ante una ola de versiones que salieron a la luz sobre la poca comunicación de Shakira y Piqué, además de lo esquivos que eran para toparse en sitios públicos, la prensa española optó por buscar a la abogada de la barranquillera, Pilar Mañé, para preguntarle sobre el proceso legal, el acuerdo que se firmó y la relación entre ambos.

En primer lugar, Europa Press indagó, en exclusiva, con la representante legal de la colombiana si los hijos de la expareja pasarían el 6 de Reyes con su progenitor o, por el contrario, viajarían en los siguientes días a Miami con su mamá. Pilar Mañé supuso que los dos niños estarían con el deportista para esa fecha, por lo que agregaba que todo estaría bien.

“No lo sé. Supongo, supongo, supongo. No se preocupe que todo irá bien”, dijo la abogada, a lo que habló de la partida de Shakira a Estados Unidos y afirmó que no tenía conocimiento aún: “No tengo idea porque no la he vuelto a ver. Estamos de vacaciones”.

Para finalizar este espacio que concedió al medio español, Mañé respondió y aclaró cómo era, supuestamente, la verdadera relación de Shakira y Piqué, enfatizando en que era buena y no había por qué preocuparse.

“Estupenda. No se preocupe que es muy buena”, dijo la especialista en derecho, negando que ambos tengan que mediar a través de sus representantes legales.

Estas declaraciones despertaron curiosidad, teniendo en cuenta todo lo que se comentó meses atrás sobre la poca cercanía y tolerancia que existiría entre el español y la latina.