Video: Greeicy Rendón cumplió su fantasía de estar junto a Marc Anthony

Greeicy y Mike Bahía son una de las parejas de la farándula colombiana más estables del momento, y en cuanto a sus carreras musicales no les va nada mal. Su éxito es tan grande, que tomaron la decisión de dejar el territorio colombiano para radicarse en Miami, Estados Unidos con el objetivo de potencializar sus trabajos y dedicarse a sus nuevos lanzamientos.

Greeicy Rendón cumplió su sueño con Marc Anthony

‘Tú me haces falta’ de Eddie Santiago fue la canción predilecta para que el salsero puertorriqueño y la artista colombiana disfrutaran un rato de las tardes soleadas de Miami, llevándose miles de halagos y comentarios de sus seguidores en redes sociales, pues como es de conocimiento de los fans de la intérprete de ‘Amantes’ y ‘Los consejos’, Marc es uno de sus artistas favoritos desde hace varios años.

“El que me conoce sabe como la pasé ayer”, escribió Greeicy junto a la publicación que acumula más de 1 millón de ‘me gusta’ y 1.500 comentarios. Cabe resaltar que dentro del post no solo se encontraba con Marc y Nadia, pues disfrutaron junto a más celebridades del mundo de la música , como Stefanía Roitman, esposa de Ricky Montaner, la creadora de contenido, cantante e influencer Lele Pons y su esposo, el artista urbano Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido por su nombre artístico, Guaynaa.

¿Se viene colaboración?

Debido a que en diversas ocasiones Greeicy ha mencionado que uno de los artistas con los que sueña colaborar y por los que más siente admiración es Marc Anthony, los seguidores no han dejado de especular al respecto, pues al tener un contacto más cercano y vínculo de amistad con el artista, son muchos los que sienten que una posible canción entre los dos está más cerca que nunca.

No obstante, hasta el momento no se tiene información que confirme la noticia, pero este no ha sido un impedimento para que los fanáticos de Greeicy se emocionen porque la cantante haya bailado junto a la celebridad y hayan pasado una divertida tarde de amigos.