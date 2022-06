Hernán Orjuela se defiende de los ataques de Beto Coral en Miami, ¿qué pasó?

Hernán Orjuela, recordado presentador colombiano que actualmente se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos, le dio a conocer al país que ya sufragó en los comicios electorales de la segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia y que iniciaron el pasado 13 de junio en el exterior.

Sin embargo, su derecho al voto fue cuestionado por el infuenciador Beto Coral, quien claramente es afín a las políticas del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Según Orjuela, fue “atacado” por Coral por saludar al cónsul colombiano en esa ciudad estadounidense.

“Hoy he sido ‘atacado’ por un señor de apellido Coral por esta red, luego de él haberme tomado una foto saludando al cónsul de Miami en Colombia mientras yo ejercía el derecho al voto. Que vergüenza que haya personas intoxicadas en su propio odio y soberbia”, se lee en el perfil oficial de Twitter del presentador.

Hoy he sido “atacado” por un señor de apellido Coral por esta red, luego de el haberme tomado una foto saludando al cónsul de Miami en Colombia mientras yo ejercía el derecho al voto. Que vergüenza que haya personas intoxicadas en su propio odio y soberbia. — Hernán Orjuela (@hernanorjuela) June 16, 2022

“Beto Coral, el odio y la soberbia te van a acabar. Ojalá algún día tengas un poco de sensatez y dejes tanto rencor con los que no están en tu ‘línea’ política”, agregó en otra publicación Orjuela. También hizo un video desde el lugar de votación y explicó por qué de manera temprana cumplió con su derecho en el exterior.

Ejerciendo de forma transparente mi derecho al voto desde Miami, con el deber de ciudadano colombiano. #EleccionesColombia2022 pic.twitter.com/lbSqfiz1uX — Hernán Orjuela (@hernanorjuela) June 16, 2022

En las elecciones legislativas, Beto Coral también tuvo un inconveniente con algunos colombianos que asistieron a votar en Miami, donde denunció un acto de intolerancia política en los comicios.

Con un trino en el que se adjuntó un video de prueba, Coral afirmó que mientras estaba en el consulado de dicha ciudad, una señora comenzó a lanzar ataques en contra de los petristas, seguidores del candidato Gustavo Petro, así como a llamarlos “ratas” y desearles la muerte solamente por tener una ideología diferente.

“Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: ‘ojalá mataran a este petrista’. Me devolví y me respondió ‘qué rico que se muera’ y enfatizó: ‘Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas’”, escribió Coral en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a las agresiones que la mujer comenzó a proferirle mientras este hacía su labor en el ente gubernamental.

En medio del video se escucha cómo Coral le pregunta a la señora si ella es capaz de matar gente, eso después de que afirmara que debían acabar con los petristas; “no, pero Petro sí acaba con todos”, le respondió la mujer, y continuó afirmando que le gustaría terminar con la vida de estas personas por sus ideales políticos.

“¿Usted fue la que dijo que qué rico matar petristas?”, continúa Coral en un intento de confrontar a la mujer y hacerla quedar en evidencia, a lo que ella confirma: “¡Ay, sí! Qué rico que se mueran”, fueron las palabras de la señora, quien seriamente afirmó su desagrado hacia la política de Petro y su posibilidad de llegar a gobernar el país. “¿Cómo así que matar petristas, por qué?”, fue la siguiente pregunta del tuitero para la mujer, a lo que esta respondió: “Porque son comunistas” dijo la señora. “¿Y hay que matarlos?”, siguió confrontando Coral, mientras alrededor se ve cómo otras personas también están grabando las pugna entre estos dos.

Hacía veeduría por el consulado de Colombia en Miami y una señora me vio y dijo: “ojalá mataran a este petrista”



Me devolví y me respondió, “que rico que se muera” y enfatizó: “Hay que matarlos porque son comunistas, son plagas y ratas” pic.twitter.com/uKNms1589A — Beto Coral (@Betocoralg) March 11, 2022

“¿Usted no sabe que las ratas hay que acabarlas?”, remata la señora, quien se molesta por la confrontación y por el tema de conversación, afirmando que los petristas son “ratas” y una “plaga”. Ante la gravedad de las afirmaciones, Coral hacía otra contrapregunta con el objetivo de hacer reflexionar a la mujer sobre sus cuestionamientos.

“Por ejemplo, yo soy petrista, ¿usted me mataría a mí?”, fue el caso que le planteó Coral, a lo que la mujer le respondió la pregunta cuestionándolo si quería que Colombia se convirtiera en Venezuela, haciendo referencia al régimen de Nicolás Maduro y los múltiples inconvenientes que ha vivido el pueblo venezolano entre el éxodo y el golpe económico, aseverando que en dado caso en el que ganara Petro el país sufriría el mismo destino.