Hija de la Gorda Fabiola expuso doloroso momento que vivió tras muerte de su mamá; tomó dura decisión: “No lo iba a soportar”

“Me senté y hablé con ella y le pedí disculpas porque sentí que yo me había demorado en llevarla a la clínica. En el último momento que ya nos pidieron que estuviéramos todos, yo pensé que no lo iba a soportar, yo pensé que no iba a ser capaz y había un balcón gigante en el piso donde estábamos que daba a la cafetería, era como la terraza de la cafetería y era un piso alto y yo miré ese balcón y dije: ‘Yo no sirvo para ver partir a mi mamá, no voy a ser capaz’, pero enseguida se me vinieron a la cabeza todas las cosas que ella me decía, que el que siempre buscaba suicidarse era porque era cobarde y no tenía cuero para soportar la vida”, comentó al formato de entretenimiento.