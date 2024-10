Hijo de la Gorda Fabiola tomó sentida decisión tras la muerte de su madre; le dio giro a su realidad: “He llorado mares”

“Sé que hace rato no me ven por aquí, pues me he tomado el tiempo para sanar tras la pérdida de mi mamá. Encontré en la escritura un refugio para expresar la complejidad de emociones y sentires que acarrea este proceso. He tenido conversaciones sentidas con personas que admiro, he compartido momentos hermosos con las personas que adoro, he llorado mares, he reído, he atesorado las enseñanzas que ella dejó en este plano y he estado más conectado con mi espiritualidad...he empezado a sanar”, aseguró.