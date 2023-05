Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para el martes 22 de mayo de 2023

La astróloga dio a conocer cómo será este día para los signos zodiacales. Cabe señalar que durante el trascurso de los días podrán pasar eventos poco deseables, aunque la astróloga cubana Mhoni Vidente dice que pronto terminarán.

Mhoni Vidente es una astróloga de habla hispana que se cataloga a sí misma como una vidente. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

A continuación, el horóscopo de la pitonisa de habla hispana para este martes 22 de mayo:

Aries (21 de marzo-19 de abril)

En este día es importante no tener ningún tipo de alteración, ya que debe entender que no puede controlar nada de lo que pasa a su alrededor. Según la cubana publicó en su cuenta de YouTube que as personas nacidas bajo este signo “tendrán días de abundancia y estabilidad económica. Su día mágico será el martes, sus números de la suerte son 07 y 21, sus colores son verde y naranja. Atravesarán por una etapa de renacimiento en lo laboral y en lo personal, le llegará una propuesta de trabajo nuevo que le dará muchas satisfacciones”.

Tauro (20 de abril-21 de mayo)

Esta semana analizará qué quieres para su futuro y pondrá todo el desempeño posible para alcanzar su éxito. “Use mucho perfume para cortar lo negativo. A los Tauro que están en pareja, este planeta les dice que es el momento de dar el siguiente paso de formalizar y tener familia”, según la vidente. Este 23 de mayo, trate de prender una vela blanca y pida lo que tanto desea; verá cómo será cumplido muy pronto.

Géminis (21 de mayo-20 de junio)

Según la cubana, este día será perfecto para tomar las decisiones que más conviene, por eso es importante madurar y pensar en ser alguien. Una de las recomendaciones de Mhoni Vidente es que las personas redigas bajo este signo deben “Su capacidad para resolver las situaciones en cuestión personal le ayudará a seguir sin tropiezos su camino”.

Cáncer (21 de junio-22 de julio)

“Recuerde que su signo siempre está buscando el amor compatible, por eso necesita salir más a fiestas y reuniones, esto le ayudará mucho en su ámbito laboral y amoroso. Tenga cuidado con problemas de intestino o estómago, serán su punto débil en estos días. Lo que caracteriza a los Cáncer es su forma de ver la vida con mucho optimismo, por eso siempre dan el mejor consejo cuando se lo piden”, aseguró Mhoni Vidente en su perfil de YouTube.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Es un día donde tendrá una buena suerte para el trabajo. “Mandará a arreglar su carro para venderlo y hará compras para su casa y vivirá de lo mejor”, indicó la vidente.

La astrología no es una ciencia como tal, se trata de una rama del conocimiento que se centra en le estudio de los astros. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)

“Es tiempo de revolucionar todo lo que está haciendo en cuestión de trabajo, es decir, los cambios positivos que desea para triunfar se le darán sin contratiempos, dice el planeta Urano. Este planeta le ayudará a formalizar su relación de pareja y, si está solo, muy pronto le llegará un amor compatible y verdadero”, indicó la tarotista.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)

Es posible que lleguen tentaciones a su vida y por eso es importante tomar buenas decisiones, no debe meterse en relaciones de tres, es decir, si hay alguien que le busca estando comprometido debe saber que ahí no hay nada.

Escorpión (23 de octubre-21 de noviembre)

“Lo invitan a un trabajo que donde dejará más ingresos, pero debe tener cuidado con los problemas de traiciones amorosas. Su mejor día será el jueves, sus números mágicos 05 y 44, y sus colores el naranja y verde”.

Sagitario (22 de noviembre-21 de diciembre)

Las personas nacidas bajo este signo deben tener en cuenta que no deben confiar en todos, pues es posible que caigan en algún tipo de robos o estafas por parte de personas que podrían traicionarlo.

Capricornio (22 de diciembre-19 de enero)

“Tenga cuidado con los vicios, trata de controlarlos. Su mejor día será el martes, tus números mágicos son 22 y 30, y sus colores son rojo y verde. Un amor de Aries o Virgo regresará a su vida, pero, trate de ya no ser tan infiel para que su relación sea más estable”, dijo Mhoni Vidente.

Acuario (20 de enero-18 de febrero)

“Júpiter dominará estos días e indica que es grande, pero debe dejar esos pensamientos negativos que lo rodean. Tendrá oportunidad de crecer en lo económico”, indicó la vidente.

Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

El amor es uno de los puntos claves para este día en las personas nacidas en Piscina, los signos compatibles son Escorpión, Libra o Sagitario.