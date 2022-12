“Hoy me siento regia”: el mensaje de Luisa Fernanda W en Instagram para subirse el ánimo

Luisa Fernanda W, pareja del cantante Pipe Bueno y madre de sus dos hijos, Domenic y Máximo, siempre se muestra muy activa en sus redes sociales; allí aprovecha para hablar sobre su experiencia como madre, para compartir tips de belleza y para enviar mensajes de motivación a otras mujeres.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram publicó varias historias en las que aprovechó ese espacio para dejarse ver más al natural luego de dar a luz a su segundo hijo en octubre pasado. Allí no utilizó filtros y aseguró que era uno de esos días en los que se sentía “regia”.

“Hola, bebés, ¿qué más pues? Miren esto, qué belleza, hoy me siento como espectacular, como cuando uno se ve y uno dice ‘hijuemadre, hoy amanecí muy guapa’. Hoy me pasa, hoy es el día, me siento regia, o sea, una cosa que no tiene explicación”, dijo la influenciadora.

La empresaria también ha utilizado sus perfiles sociales para contar algunas experiencias en su faceta de madre; en uno de sus últimos videos aprovechó para relatar un episodio bastante delicado que sufrió con su hijo mayor, Máximo, que afortunadamente no pasó a mayores.

La W contó en TikTok el susto que pasó; según explicó en un video, todo comenzó con la presencia de una araña a la que intentó espantar en varias oportunidades.

La influenciadora narró que el animal comenzó a caminar sobre ella y que cuando intentó sacudirse para quitársela de encima, el arácnido terminó sobre la cobija de su hijo menor; de inmediato volvió a moverla y pensó que todo había llegado a su fin, pero cuando le dio la vuelta, se percató, nuevamente, de la presencia del animal.

Allí, Luisa Fernanda W decidió matar la araña, pues sintió amenazada la integridad de sus pequeños. Finalmente, se deshizo de la criatura y, según ella, llegó la hora de dormir, momento para el que tiene un ritual específico en el que acomoda unas almohadas de forma especial para evitar que su hijo mayor, Máximo, se caiga de la cama.

Parece ser que todo el alboroto causado pro la araña la distrajo tanto que, justo ese día, no puso las almohadas y allí sucedió lo inesperado.

La W contó que ya estaban durmiendo y que un golpe la alertó; cuando se percató, se trataba de Máximo, quien se había caído de la cama en la que dormía con ella; la generadora de contenido aseguró que el hecho no pasó a mayores, pues la altura no es considerable y el tapete logró amortiguar, en algo, el golpe.

“No parce, qué es esta noche de perros. Menos mal, la cama es bajita y acá en mi habitación hay tapete en todo el cuarto, entonces la cama bajita y el tapete amortiguó un poquito el golpe. El niño no se pegó muy duro, pero se me cayó. Dios mío, estoy destruida. Buena noche, de arañas y caídas”, fue el cierre que le dio Luisa Fernanda W a su video en el que además explicó que se encontraba sola en la casa porque su pareja, el cantante Pipe Bueno, se encontraba de gira fuera del país.

De otro lado, en medio de las fotografías que ha compartido Luisa de Máximo, los internautas lograron identificar un fuerte parecido entre el pequeño y su cuñado, el hermano de Pipe Bueno, Miguel.

Tal fue el impacto que causó en dicha red social, que la pareja de Pipe, en una imagen, unió dos fotografías de ambos, una reciente de su hijo, y una de su cuñado cuando tenía la misma edad, evidenciando la increíble similitud que existe entre los dos, pues tenían la misma forma en los cachetes y el cabello con algunos rulitos, que para muchos causan ternura. Inclusive, se les ve con el mismo gesto, solo que Máximo tiene su rostro más agachado en el momento de la foto.