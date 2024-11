‘Influencer’ que ayudó a Íngrid Karina rompió el silencio sobre el caso; soltó verdad de dura decisión: “No se quería ir”

El clip, que no tardó en volverse viral, reveló que Karina era una mujer con estudios y tenía una gran inteligencia , lo que generó aún más curiosidad sobre cómo terminó en esa situación. Durante la conversación, ella relató momentos desgarradores de su vida: estuvo casada, enfrentó la pérdida de una hija y soportó un matrimonio marcado por el maltrato. Estos eventos la llevaron a un punto crítico que derivó en su situación actual.

La publicación no solo mostró la resiliencia de la ocañera frente a sus circunstancias, sino que también dejó a muchos reflexionando sobre las realidades ocultas detrás de quienes habitan las calles en esta sociedad latina.

Pese a que las imágenes fueron duras de ver, Andrea Moreno compartió otros videos en los que se vio cómo fue la ayuda que se le brindó a la colombiana, llevando un proceso involuntario que despertó críticas y comentarios negativos. Muchos afirmaron que esto no era correcto, teniendo en cuenta que podía ocasionar secuelas en la vida de la mujer.

La colombiana afirmó que Íngrid Karina fue sometida a este proceso involuntario con la ayuda de su mejor amigo, Fabián , quien se comunicó con la familia de la nortesantandereana para que le dieran la autorización. Las personas no dudaron en darle este aval, permitiéndoles alcanzar una nueva oportunidad con la mujer, que no sabían si estaba viva.

“El proceso de Íngrid, ustedes vieron cómo se acercó, cómo fue esto tan bonito. Ese día, incluso, le ofrecí unas trenzas, pero no se pudieron [hacer] porque tenía unos dreadloks en el cabello, muy enredados”, dijo al inicio.

“El proceso de rehabilitación involuntario que se le hizo a ella fue más que todo por parte de su familia. El mejor amigo de ella, Fabián, siempre estuvo como presente. La Policía nos hizo el acompañamiento y así fue que la sacamos involuntariamente, ella no se quería ir”, agregó.

Carolina Soto quiso referirse a aquel punto en especial, tratando de aclarar si esto contaba con el consentimiento de los seres queridos de Sánchez o no.

“Andre, o sea que cuando ustedes van a llevar a una persona así a una fundación es porque tienen la autorización de la familia. Tú nos contabas ahora que la familia no sabía de ella, no sabía si estaba viva, y a través de tus redes sociales se dieron cuenta de que estaba ahí y dieron la autorización para llevarla al sitio”, indagó al respecto.

“Sí, amor, la familia no sabía nada de su paradero y ese día en la noche, cuando estaba cumpliendo años, hablamos con Fabián y nos dijo que la mamá le había dado la autorización para sacarla, pues no quería tenerla más así, confiando en que podía cambiar. Él siempre ha estado ahí para ayudarla, en todo momento”, aclaró, derrumbando cualquier versión no oficial sobre el caso.