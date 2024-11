Destapan detalles de la historia de Karina, exmodelo de Stock Models que vive en las calles; su esposo la maltrató y estuvo preso

“Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí, donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor, si aguantarme más a este man, el dolor de mis hijos o aguantar esta mier… He estado al borde la muerte, casi me mato, tengo una puñalada por comerme un arroz, la falta de respeto a las mujeres… Me ha tocado pararme muy duro. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata”, contó en el contenido, despertando curiosidad sobre este capítulo.