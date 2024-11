Él es el hombre que sacó a Karina Sánchez, modelo de Stock Models, de las calles de Medellín

Con profundo respeto por Ingrid Karina y su familia 👉🏼COMUNICADO A LA COMUNIDAD EN GENERAL 👉🏼 Gracias al video que circula en redes sociales, el Ocañero FABIÁN PÁEZ @fabin.pez6 ⁩que reside en la ciudad de Medellín, la buscó, la encontró y ahora la tiene protegida en una de sus propiedades… en este momento ella recibe cariño, alimentación, vivienda y compañía… se está actuando como la misma Ingrid Karina pidió hacerlo… ya se contactó a su mamá, quien esperamos pronto llegue a Medellín, es un proceso largo, pero estamos seguros que podrá salir adelante. A los influencer de la ciudad, agradecemos el interés por entrevistarla, pero sentimos que no es el momento, ella necesita estar tranquila, si quieren ayudar, pueden poner a disposición sus plataformas digitales para encontrar redes de apoyo que le puedan dar la mano 🙏🏼 y contactar a quien la está apadrinando ahora mientras queda en manos de su familia al teléfono 301 336 6161 o a través de sus redes sociales como aparecen en el video! PD: este video es hecho por la familia para poder de verdad canalizar la ayuda y tener un proceso exitoso con ella! Acá debe importar es ayudarla, no generar LIKE. @LaOpinion @El Espectador @EL TIEMPO @WRadioColombia @OcañaHoy @OcañaSemanario