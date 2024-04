Influenciador ‘Fofo’ Márquez, detenido por golpear brutalmente a una mujer en un estacionamiento; cámaras registraron los hechos

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y, al entrar, el espejo se volteó ¡No se cayó ni nada! Yo sabía que no era tan grave. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino (...) y me dijo: ‘¿pero sí le vas a hablar al seguro? Que se me hace que no’, y ahí fue cuando empezó a golpearme”, fue la declaración que entregó la mujer en un video en el que se le ve con la cara ensangrentada y el cual se hizo viral en pocos minutos.