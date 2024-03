Los influenciadores de Petro: los activistas que defienden al presidente en redes gozan de jugosos contratos con el Gobierno

SEMANA hace una radiografía de dónde están ubicados y los jugosos salarios del Estado que han obtenido con el Gobierno de Petro, simplemente por el hecho de ser afines ideológicamente al mandatario. Sobre varios de ellos recae el cuestionamiento de que no tendrían la suficiente experiencia para sus cargos.

Sin embargo, Rozo sigue con sus cuentas activas tirando dardos a periodistas y opositores de Petro, a pesar de que entró a trabajar en RTVC con un salario de 5.925.000 pesos. El influencer no cuenta con un título profesional, pero gana más que otros comunicadores que llevan años en el canal. Su trabajo será hacer “periodismo digital” para el sistema de medios públicos. El valor total del acuerdo es por 35.550.000 pesos por seis meses.

Los beneficios de Lalis

SEMANA conoció que el director y figura de ese programa, Walter Rodríguez, suena fuertemente para ser contratista de RTVC; no obstante, hasta el momento no se le ha podido encontrar el espacio, que, se habla, sería de opinión. Es decir, Wally podría llegar a tener su programa, que tiene un evidente sesgo político a favor de Petro y la izquierda, con recursos de la televisión pública de todos los colombianos y en señal abierta. Esta revista consultó al creador de contenido para saber si llegaría a la entidad, pero no respondió los mensajes.