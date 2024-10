Inteligencia artificial reveló los mejores disfraces de Halloween para lucir en octubre de 2024

Esta herramienta no solo ayuda a identificar las tendencias emergentes, sino que también permite a los usuarios personalizar sus elecciones, garantizando que cada disfraz refleje la individualidad de quien lo lleva. Así, la inteligencia artificial se convierte en un aliado valioso para quienes buscan destacar en Halloween.

Tendencias de disfraces para Halloween 2024

1. Personajes de videojuegos retro y modernos: Este año, los personajes de videojuegos siguen siendo un tema fuerte. La IA ha identificado que tanto los clásicos, como Mario y Luigi, como los más recientes, como los protagonistas de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, están en auge.