¿Quién es el hombre al que Shakira le quita la ropa en su videoclip ‘Soltera’?

Y aunque después de su ruptura la inspiró el desamor, dejando himnos como el ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ y verdaderos gritos de guerra como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, ahora Shakira parece gozarse al máximo la soledad. Una muestra de ello es el tema que lanzó, ‘Soltera’, el cual rápidamente se viralizó en una discoteca en la ciudad de Miami, donde reside la cantante luego de haber dejado Barcelona.

Luego del estreno de ‘Soltera’, la cantante colombiana se volvió más viral que nunca, pues a través de redes sociales no han dejado de bailar, cantar a grito herido, e incluso varios han comenzado a buscar posibles mensajes ocultos detrás de la letra de la canción.

Harry es recordado por su aparición en la primera temporada del reality show de citas de Netflix Too Hot to Handle. No cabe duda de que gracias a esa participación logró ganar popularidad y cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en Instagram.