Jennifer Aniston y el truco para tener un abdomen plano después de los 50 años

La edad no ha sido obstáculo para la actriz, que sigue cuidando su figura y manteniéndose con uno de los cuerpos más envidiables de Hollywood.

Jennifer Aniston es una de las actrices más conocidas alrededor del mundo gracias a su actuación en producciones de la gran pantalla como Una esposa de mentira, Misterio a bordo, Marley y yo, y series que marcaron la cultura pop como Friends y, la más reciente, The Morning Show.

Con su amplia trayectoria, la actriz ha logrado mantenerse vigente en los reflectores e incluso todo lo que hace da de qué hablar, aun con 54 años, por lo que sigue robándose los suspiros y la admiración de muchos fans.

- Foto: AFP

Hace un par de meses, la actriz fue tendencia luego de revelar a todos los que se preguntaban por qué no fue madre, después de haberlo intentado de todas las maneras posibles, pero simplemente no lo logró y eso la afectó.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado’”, declaró la actriz en entrevista con la revista Allure.

La rutina de ejercicio de Jennifer Aniston

Aunque ser madre es un sueño que nunca pudo cumplir, la actriz ha cumplido muchas otras metas como la de ser una de las mujeres más esbeltas de Estados Unidos y todo lo ha logrado con un trabajo arduo y disciplinado.

Tal como mostró en una ocasión en sus redes sociales, su único entrenamiento constante es hacer pilates, lo cual es un ejercicio bastante duro y ayuda a mantener una figura bastante tonificada y fuerte.

En el video que publicó mostró específicamente un ejercicio que es el predilecto para tener un abdomen plano y es mantener una postura conocida comúnmente como ‘plancha lateral’, pero le agrega dificultad, ya que pone el brazo sobre una base elevada y sube una pierna, lo que hace que la fuerza se concentre en el abdomen.

Cabe destacar que la actriz no solo es muy constante en su ejercicio, sino que madruga para hacerlo para que nunca se cruce con ningún compromiso, pues su hora de entretenimiento es a las 3 de la mañana que, de hecho, también es un gran momento considerando que aún no ha ingerido muchos alimentos y baja de peso de manera más eficiente.

Varios versos de la canción de Shakira con Bizarrap en la ‘Music Session # 53′ sacaron a la luz varias situaciones de la vida íntima de la colombiana mientras fue pareja del exfutbolista Gerard Piqué en España, donde él –en la relación– siempre jugó de local y ella de visitante.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

En ese sentido, la cantante expuso que el hecho de que quedara de vecina con la mamá de Piqué, Monserrat Bernabéu, no fue algo tan agradable, pues con el paso del tiempo mucho se ha afirmado sobre la relación que tenía Shakira con su exsuegra; incluso, en diversos videos se logra evidenciar que nunca congenió la española con la mamá de sus nietos.

Todo esto, dado que en varias oportunidades la mamá del deportista calló a la barranquillera. Pero Shakira no es la única que no se llevó bien con la familia de su esposo, pues es algo muy común entre las parejas y las familias de las mismas, e incluso entre los famosos.

Angelina Jolie y la mamá de Brad Pitt

Tal como le ocurrió a Angelina Jolie con Jane Pitt, la madre de Brad, en el tiempo que estuvieron casados, pues la suegra de la protagonista de Maléfica tuvo una muy cercana relación con Jennifer Aniston, cuando fue esposa de su hijo, por lo que no fue fácil aceptar e incluir a la nueva pareja.

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 05: Writer-director-producer-actress Angelina Jolie Pitt (L) and actor-producer Brad Pitt arrive at the AFI FEST 2015 presented by Audi Opening Night Gala Premiere of Universal Pictures' 'By The Sea' at TCL Chinese 6 Theatres on November 5, 2015 in Hollywood, California.(Photo by Jeffrey Mayer/WireImage) - Foto: WireImage

Incluso después de la ruptura de los protagonistas del filme Sr. y Sra. Smith, Jane afirmó en varios medios de comunicación que quería que su hijo volviera con Jennifer, o que por lo menos se reunieran de nuevo, conforme lo reveló ‘El Botano’.

Victoria Beckham y su nuera, Nicola Peltz

De otro lado está la familia Beckham, pues Victoria, la diseñadora y esposa del afamado exastro del fútbol, David, nunca se ha llevado bien –al parecer–, con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn, su hijo mayor.

Para la boda de Brooklyn Beckham y la actriz, se suponía que ella luciría un vestido de Victoria, su suegra, pero repentinamente se canceló. Así lo manifestó la joven: “Para mi boda estaba previsto que usara el vestido de novia de Victoria. Estaba realmente muy emocionada de poder usar un diseño creado por mi futura suegra. Pensé que era algo hermoso y una historia muy linda”.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz asisten al espectáculo Givenchy Womenswear Primavera/Verano 2022 como parte de la Semana de la Moda de París en U Arena el 03 de octubre , 2021 en Nanterre, Francia. - Foto: Getty Images

“Mi amiga, la estilista Leslie Fremar y mi mamá estaban ayudando con el diseño, y pensé: ‘Oh, esto va a ser muy divertido’. Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y luego pasaron unos días y Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar del diseño”, continuó en medio de una entrevista.

“Entonces, hablé con mi mamá y Leslie, y les dije: ‘Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿cuál es el siguiente paso?’. He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar al atelier para probarme el vestido que finalmente usé. Eso es realmente lo que sucedió”, agregó.

La familia Beckham tiene su propia tradición de Navidad. Foto: Instagram @davidbeckham. - Foto: Foto: Instagram @davidbeckham.

“Cuando leo que dicen que nunca planeé llevar un vestido de Victoria o cosas así, hieren mis sentimientos. Eso no es la verdad”. Por su parte, Brooklyn manifestó: “Para ser honesto, mi esposa es obviamente mi primera prioridad y nunca quiero verla molesta. Cuando la gente dice cosas ridículas, simplemente hablamos de ello y seguimos adelante. Nos apoyamos mutuamente al cien por ciento y seguimos adelante juntos”.

Marc Anthony y la mamá de Jennifer López

De otro lado, en el panorama aparece también JLo cuando estuvo casada con el salsero estadounidense Marc Anthony, según informa el diario argentino La Nación, pues todo parece indicar que Guadalupe, la madre de Jennifer, estuvo viviendo con la pareja de cantantes.

Esto, con el fin de ayudar y colaborar en la crianza de los gemelos que nacieron como fruto del amor entre las estrellas de la música latina. Sin embargo, se llegó a afirmar, según dicho medio, que esto habría influido en la ruptura de la afamada pareja.