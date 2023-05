Jhon Álex Castaño confesó que afronta problemas de salud, ¿qué le pasó?

Uno de los máximos representantes de la música de despecho es Jhon Alex Castaño, quien ha puesto a brindar a más de uno mientras escuchan sus canciones, hecho por el cual sus miles de seguidores lo han catalogado como ‘el rey del chupe’. Cabe destacar que este género de música suele relacionarse con licor y algunas extravagancias como camionetas lujosas, caballos, etc.

El artista es uno de los más reconocidos en la industria - Foto: @jhonalexcastano

Con motivo del Día de la Madre y del lanzamiento de su nueva canción ‘Mamá perdón’, el cantante asistió como invitado junto con su madre, Nancy Puertas, al programa Día a Día del Canal Caracol, en donde su progenitora contó una que otra anécdota acerca de la infancia de este intérprete risaraldense, de 42 años.

La mujer se dejó ver contenta con la entrevista y, además, aseguró que la había consentido mucho durante esa fecha especial, pero, también, que estaba agradecida por los cambios que había visto en su hijo luego de tener algunos altibajos con su salud y su carrera.

Por otra parte, el artista reveló las preocupantes razones médicas por las que decidió dejar el consumo de alcohol y despejó las dudas al respecto que habían surgido alrededor de esto.

Todos los rumores comenzaron ante la baja de peso del cantante que se hizo evidente durante las últimas presentaciones. Este hecho hizo que sus seguidores comenzaran a preguntarse sobre en buen estado de salud de Jhon Álex.

Además del detalle anterior, el artista no volvió a recibir trago para brindar con sus seguidores en sus conciertos, acción que siempre lo había caracterizado.

“Yo no estoy recibiendo trago porque no quiera, (...) debo estar medicado para no hincharme”, fueron las palabras de Castaño en el programa Día a Día.

El cantante dio a conocer a la audiencia, durante el magazín, que padece de diabetes e hipertensión; esta última provocada por el masivo consumo de un medicamento utilizado para evitar complicaciones en la garganta al momento de cantar, hecho que le provocó déficits en el funcionamiento de su glándula suprarrenal.

Ya hace un tiempo Jhon Álex Castaño había dicho que debía tener cuidado con su salud, a través de sus redes sociales. Entonces se le había afectado la glándula tiroides ante lo que había dicho: “me tengo que cuidar, tengo alterado el tema del azúcar”.

Por este motivo, también había aclarado que debía abstenerse de ingerir licor durante algún tiempo en sus presentaciones.

Jhon Alex Castaño inició el video expresando: “Tengo que darles una noticia, algo que les quiero compartir de mi vida y de mi salud (…) Yo nunca fui un hombre de lograr lo que tengo en mi carrera musical por causar pesar, ni por contar toda la historia, que por qué me fui en mi casa siendo un niño, ni por qué sufrí, nada, me parece lo más bobo uno como artista utilizar esa clase de artimañas para pegar”.

El artista contó que atravesó duros problemas de salud por el trago - Foto: @jhonalexcastano

Y además: “Debo cuidarme, mi salud es prioridad”, fue como tituló su publicación, donde varios de sus colegas, amigos y fans le enviaron mensajes de aliento en su momento.

Así mismo, el artista de música popular señaló que quería que todos se enteraran porque debía cuidar su salud. ”Yo puedo ir a cantarles con mucho cariño los próximos meses, porque van a ser meses donde no voy a poder beber, no me voy a poder emborrachar. Tengo que cuidar mi salud para poder recuperarme y seguir mi vida”, agregó.

Ahora el ‘rey del chupe’ vuelve a hacer la misma petición, pues su salud nuevamente está delicada y necesita seguir un tratamiento para volver a recuperarse. Es así como Alex seguirá deleitando a muchas con sus canciones de despecho, pero sin un solo trago que lo acompañe.