Jhonny Rivera confesó la verdadera razón por la que sigue soltero

Jhonny Rivera se ha consagrado como uno de los representantes del género popular más famosos del momento, debido a la sólida trayectoria que construyó en la industria musical. Su crecimiento como artista quedó plasmado con el paso de los años, llegando a adquirir una fuerte fanaticada en plataformas digitales y los medios.

El cantante, además de llamar la atención con contenidos relacionados con su hijo Andy Rivera, ha marcado una huella entre los usuarios de estos escenarios digitales con las ocurrencias que surgen para publicaciones graciosas. Poco a poco los usuarios se han interesado por conocer detalles de la vida íntima y personal del colombiano, quien no tiene problema con hablar de su privacidad.

Recientemente, el intérprete de ‘El intenso’ llamó la atención de sus fanáticos de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para compartir un inesperado video en el que confesaba cuál era la verdadera razón por la que continuaba soltero. Este tema surge de las constantes preguntas que le hacen en redes sociales por no mostrar parejas o romances.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil, Rivera se sinceró y afirmó que ya había encontrado la verdad sobre por qué ninguna de sus relaciones surgía en algo más serio y duradero. En un tono gracioso, el cantante mencionó que tenía claro lo que sucedía con su vida y era su forma de madrugar todos los días.

“Acabé de descubrir por qué es que estoy soltero y no me he vuelto a casar. Es que yo soy muy madrugador y a nadie le gusta madrugar. Por ejemplo, cuando yo viajo, empiezo desde temprano a buscar al uno, a hablarle al otro (equipo de trabajo) a ver quién me acompaña a desayunar y acabé de bajar a comer solo”, dijo la celebridad, mientras contaba qué ocurría con sus parejas.

“En cambio, cuando tengo una novia: ‘Amor, amor, vamos a desayunar’. Y se va, claro, pero se va aburriendo. Se cansan”, dijo el artista popular con tono jocoso.

No obstante, en una nueva dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo, el paisa fue claro en responder algunas inquietudes sobre las locuras que ha hecho por amor. Jhonny Rivera comentó que casi todas están relacionadas con pegarse largos viajes con tal de ver y encontrarse con sus parejas sentimentales.

“Claro, unos viajes larguísimos. Bueno, más que todo eso, viajar mucho”, dijo ante la interrogante.

De igual manera, el artista quiso mencionar que sí tendría una relación amorosa con mujeres que no son famosas, ya que para él no es un detalle relevante al momento de conocer personas. Estas palabras desataron comentarios en quienes han seguido su vida durante varios años.

Jhonny Rivera vivió incómodo momento con un fan

Semanas atrás, Rivera vivió un incómodo incidente cuando se encontraba saliendo de uno de los conciertos que ofreció. Según quedó registrado en un clip que fue grabado en el lugar, un fanático quiso pasar límites y acercarse demasiado a él, sin importarle el esquema de seguridad que lo acompañaba.

En las imágenes, que fueron compartidas en cuentas de chismes de Instagram, se puede ver con exactitud cómo el cantante popular estaba disfrutando del cariño y emoción de sus fans mientras salía del concierto que había dado. Cuando menos se lo esperaba, Jhonny comenzó a bajar unas escaleras y una persona, oculta entre la seguridad y los asistentes al lugar, intentó agarrarlo del cuello.

El fanático estiró la mano y, aparentemente, le jaló el pelo al colombiano, quien se mostró incómodo y asustado. El artista se gira e intenta ver quién lo agarró, luego de que la fuerza del apretón lo hiciera agacharse un poco cuando iba caminando.

El equipo que protegía al intérprete de ‘Cómo le explico’ se percató de lo sucedido, empujándole el brazo a aquella persona para defender al cantante. Aunque no pasó a mayores, Rivera continuó con una sonrisa, una buena energía y la mejor actitud para saludar a los asistentes del lugar que se emocionaron al verlo.