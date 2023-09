Jhonny Rivera revela qué sucede con sus shows cuando uno de sus músicos sufre algún percance

Jhonny Rivera ha mojado prensa más de lo habitual desde que hizo público su noviazgo con Jenny López, que hace parte de su agrupación de música popular y a la que le lleva una diferencia de 31 años de edad. Sin embargo, la empatía de sus más de tres millones de seguidores en Instagram se la ganó hace tiempo, no solo por su talento cuando de subirse a los escenarios se trata, sino por la sencillez con la que interactúa dentro y fuera de las redes sociales.

“¿Todos los músicos tienen reemplazo? Se enferma uno y todo se complica”, fue la pregunta que cautivó la atención del pereirano, quien no dudó un solo segundo en responderla, contando anécdotas que le han sucedido con su equipo de bajistas, trompetistas y demás profesionales que hacen parte de su banda, con la que siempre viaja y que tiene ya ensayado e interiorizado todo su repertorio.

“Esto es un sufrimiento. Ningún grupo, que yo sepa, tiene otros nueve músicos que tienen montada su música. Una vez íbamos para un concierto en La Calera, recuerdo, y en pleno bus el bajista recibe una llamada en la que le dijeron que su mamá se había muerto. Primero, pues la tristeza de ver al músico llorando… Facilitarle las cosas para que se pudiera devolver. De ahí en adelante la preocupación de cómo iba a llegar a la Calera sin bajista… Son dos cosas que Dios mío bendito… Y a sufrir… Nos salvó el bajista de posada, pero él no tenía toda la música montada, eso fue un sufrimiento ”, declaró el cantante.

Pero esto no fue lo único que reveló el pereirano de 51 años. Además de esta anécdota, contó otra historia en la que uno de sus músicos tuvo una situación médica bastante fuerte y gracias a las decisiones del destino y los imprevistos de última hora, logró recibir la atención médica oportuna que necesitaba, porque de haber estado en el lugar donde supuestamente iba a estar, la historia había sido diferente.