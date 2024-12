SEMANA: ¿Cómo comparte la vida de chef en sus propios restaurantes con ser un jurado tan presente desde hace tantos años en MasterChef?

Jorge Rausch: Llevo 20 años con mi restaurante y diez en MasterChef. Casi que las dos cosas han pasado en conjunto. Claramente soy MasterChef por mi trayectoria como chef y yo, por más que haya hecho más televisión y otras cosas, MasterChef es un programa muy exitoso en televisión abierta y eso hace que la exposición sea grandísima. Creo que hoy no hay casi nadie que salga más en televisión que nosotros. Esta semana acabé mi temporada número 18 (nueve de Colombia, seis de Ecuador y tres de Chile). He hecho por lo menos 1.600 capítulos.

SEMANA: ¿Y cómo hace para no descuidar sus restaurantes?

J.R.: Trabajando mucho. Hay que atenderlo todo. Hoy soy un poco más tranquilo con los negocios. Tengo gente que me ayuda con las cosas. Uno tiene que ir también evolucionando y quemando etapas. Pero por muchos años tuve que hacer MasterChef y manejar mis restaurantes al más alto nivel también.

SEMANA: MasterChef es un programa en el que, además de la cocina, se conoce mucho la naturaleza humana. ¿Cómo le ha ido lidiando con tanto personaje?

J.R.: Llevo diez años haciendo MasterChef. Entonces también se tiene que ver mi cambio como persona en este tiempo. No soy el mismo de hace diez años. Y, por otro lado, pues sí se conoce mucha gente y claramente, sobre todo las celebridades, son gente que se conoce por sus roles, por sus papeles, por su música. Llegan y se enfrentan a una competencia muy difícil, y dejan de mostrarse como las celebrities que son para verse como personas de carne y hueso, con lo bueno y con lo malo. Eso es lo más lindo que tiene MasterChef, además de la gastronomía.

Jorge Rausch dice que un plato ganador lo hacen las técnicas, el sabor, el emplatado y el concepto. | Foto: Colprensa

SEMANA: ¿Qué personajes de MasterChef han sido para usted inolvidables?

J.R.: Es una pregunta injusta. No voy a hablar de esta temporada. Pero Ramiro Meneses, Carla Giraldo, Adriana Lucía, Óscar Córdoba, Mario Ruiz, todos han sido muy importantes y uno termina siendo amigo siempre.

SEMANA: Para hablar de esta temporada, hay personajes que han sido complejos, como Cony Camelo y Dominica. De Dominica usted dijo que en MasterChef nadie llega por suerte, salvo ella.

J.R.: No, nadie llega por suerte. Uno a veces les toma del pelo. Claramente, Dominica tuvo suerte y buena estrategia. Uno para ganar MasterChef tiene que no dejarse eliminar y si uno llega a los retos de eliminación y hace el peor plato, lo eliminan. Entonces no hay nada que hacer. Esa es la realidad del programa y es lo que nosotros juzgamos: platos, no personas. Gran parte del programa nosotros no lo vemos, sino cuando sale al aire. Nosotros vamos a sus estaciones y les probamos sus platos, pero lo que ellos dicen en las entrevistas, lo que pasa entre ellos y todo eso, nosotros solo lo vemos después como televidentes. Esta temporada el nivel de gastronomía es muy bueno y se pone mejor todavía.

SEMANA: Su gesto más icónico es el cachete. ¿De dónde salió?

J.R.: Se ha vuelto importante y es una responsabilidad. Cuando le agarro el cachete a un participante, es mi punto de vista, mi opinión. No es la opinión del jurado. Yo puedo agarrarle el cachete a alguien porque el plato me gusta y luego el plato puede no ganar. A los participantes les parece un gesto lindo.

SEMANA: ¿Qué hace a un plato ganador?

J.R.: Las técnicas, el sabor, el emplatado y el concepto.

SEMANA: Usted, además de chef, ha abrazado unas causas muy importantes para el país. Todos lo vimos luchando contra el pez león, un invasor de nuestros mares. ¿Cómo le fue con eso?

J.R.: El pez león es un problema ecológico. Lo que hago en este tipo de campañas es visibilizar el problema y encontrarle soluciones creativas. Lo hacemos con una agencia de publicidad, con fundaciones, con el Gobierno. He ganado más premios de publicidad que de cocina. Hice una campaña con Montes de María y también diseñé los menús del Programa de Alimentación Escolar por muchos años, que impactó a 250.000 niños. Me gusta hacer cosas disruptivas. Siempre hay que tener un propósito y una forma de ayudar en la que uno no gane plata. No donar plata porque eso es muy fácil, sino dedicarle tiempo a algo que sea pro bono.

Jorge Rausch asegura que si hay una reforma laboral, a quienes más van a afectar es a los restaurantes, que son un eje fundamental del patrimonio turístico del país. | Foto: Canal RCN

SEMANA: Como empresario de los restaurantes, ¿qué tanta preocupación le generan las coyunturas que se viven en este sector: la reforma laboral que viene, la escasez del agua, del gas?

J.R.: Tengo muchas preocupaciones. Los fundamentos del negocio están muy complicados. Los arriendos y los impuestos son muy altos. Si hay una reforma laboral, a quienes más van a afectar es a los restaurantes, que son un eje fundamental del patrimonio turístico del país. La gente viene a comer a los destinos. Bogotá es un destino gastronómico. Por otro lado, la coyuntura económica es complicada. Hubo una gran inflación por la pandemia y otras coyunturas. Los precios de los alimentos subieron muchísimo. Un kilo de lomo de res costaba 30.000 pesos antes de la pandemia y hoy difícilmente se consigue en 70.000 pesos. Nosotros no podemos subir los precios en esas proporciones. El tema es muy complicado. Los restaurantes estamos absorbiendo este incremento en los precios. Es una época retadora.

SEMANA: Usted es judío y ha sido una voz importante en Colombia para entender este conflicto tan difícil que se vive en el Medio Oriente. ¿Cómo lo vive a la distancia?

J.R.: No lo vivo a la distancia para nada. Cero. Allá viven mi mamá, mi hermano. Tengo más familia en Israel que en Colombia. Me afecta directamente. Yo viví en Israel. Fui del Ejército en Israel. Es una época muy dura. Las guerras y los conflictos nunca son en blanco y negro. No hay una sola verdad. No hay una sola narrativa. Israel es un país que se ha defendido con toda y esperemos que esté por terminar. Ya logramos que haya un cese al fuego con Hezbolá. Esperamos lograr uno con Hamás. La paz es lo que todos esperamos tanto en Israel como en cualquier parte del mundo.

SEMANA: Cambiando de tema, usted hizo público hace unos días que terminó su relación sentimental.

J.R.: Sí. Terminé mi relación. Nathalie (Monsalve) se fue a vivir a Estados Unidos y no quiere volver. Son rumbos que toma uno en la vida. Estoy soltero, pero ojalá no por mucho tiempo.

SEMANA: ¿Qué les diría a todos esos televidentes que esperan que el amor florezca en MasterChef, quizás entre usted y Adria Marina?