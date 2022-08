El periodista fue sincero sobre la razón por la que no lleva ese símbolo de su relación sentimental.

Juan Diego Alvira contó la verdadera razón por la que no usa su anillo de matrimonio

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia gracias a la amplia trayectoria que lleva en los medios nacionales. Debido a esto, su trabajo y su particular forma de presentar se han convertido en motivo de comentarios en redes sociales y varias veces su nombre se ubica en las principales tendencias en Twitter en diferentes momentos.

Asimismo, un tema que da bastante de qué hablar es su familia, su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar, quienes captan la atención de los curiosos con cada una de sus publicaciones. El interés de los seguidores se hace más fuerte, buscando saber detalles de la relación que llevan y de los momentos que comparten juntos.

Recientemente, las inquietudes y preguntas surgieron sobre el matrimonio que lleva el periodista con su pareja, presumiendo lo bien que están actualmente. En medio de los elogios que surgieron por el aniversario de Alvira y Escobar, cuentas de chismes desempolvaron una entrevista que concedió el presentador, donde relató la curiosa anécdota de por qué se quita el anillo de matrimonio en las emisiones que da.

La razón por la que no usa anillo

En medio de un diálogo que concedió tiempo atrás a Suso, el periodista aprovechó para explicar la verdadera razón por la que no usa su anillo de compromiso, pues varios han notado este tema. Según comentó, todo sucedió cuando trabajaba en CityTV y se acababa de casar, pues los primeros días se equivocaba y cometía errores que no comprendía.

De acuerdo con lo que explicó, cada vez que presentaba algo salía mal, e incluso hubo una edición en la que ningún detalle resultó como esperaba pese a la preparación que hizo, por lo que decidió quitarse el anillo e intentarlo así.

Fue entonces cuando mejoró bastante y no tuvo ni un solo error, por lo que desde ahí presenta sin el anillo, y lo convirtió en una rutina diaria o un agüero laboral.

“Un día de esos en los que dije: ‘Hombre, hoy tengo que salir impecable’. Me la voy a quitar, me la quité, la guardé y presenté como los dioses”, dijo el periodista, asegurando que todo fue consensuado con su pareja, pese a que hubo un disgusto al inicio.

Todo indica que a su esposa no le molesta esto y, de hecho, con el tiempo le ha encontrado la parte graciosa a lo que hace su esposo, quien a pesar de que no usa su anillo en los lugares de trabajo, no tiene problema en demostrarle su amor en público.

Un detalle romántico con serenata

Recientemente, el comunicador social y su pareja se convirtieron en noticia por el cumpleaños de Escobar, pues él le dio serenata en vivo, le envió músicos en su trabajo y no dudó en manifestarle a través de sus redes sociales lo mucho que la quiere. Los medios posaron su atención en este gesto que fluyó, pues no faltó el momento gracioso e inesperado.

De igual forma, hace unos días, Alvira y su esposa fueron muy comentados en las plataformas digitales después de que la comunicadora social compartiera que el presentador decidió grabar y publicar sus vacaciones, algo con lo que ella no estaba de acuerdo al principio, pero que poco a poco fue aceptando, pues su prioridad son los proyectos de Alvira.

Lo cierto es que el matrimonio de Alvira parece que está pasando por uno de sus mejores momentos y así lo ha mostrado el presentador, pues ni él ni su pareja tienen problema en presumir su amor y la bonita química que tiene su relación.