Juan Diego Alvira salió de rumba con excompañeros; recibió reclamo y elogió a Luis C. Vélez

Juan Diego Alvira, que actualmente es uno de los periodistas más queridos de Colombia, confirmó el viernes pasado en pleno noticiero su salida oficial de Caracol Televisión y se despidió de todos los integrantes del canal, donde estuvo por más de una década.

El tolimense también reconoció que les debe mucho a las directivas y les agradeció por todo el apoyo que le brindaron desde el primer día. Asimismo, les pidió disculpas públicas a los televidentes colombianos por los errores que llegó a cometer.

“Fueron 11 años extraordinarios, 4.170 mañanas entrando a sus casas, queridos televidentes. Gracias al maravilloso equipo de Noticias Caracol. No sería el periodista que soy sin Noticias Caracol. No habría podido pagar mi crédito hipotecario”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Gracias por todos los aplausos, por todos los reconocimientos que me hicieron ustedes, queridos televidentes. Se los digo de corazón. También me equivoqué muchas veces, les presento disculpas. No fue nunca de mala fe. Pero vendrán otros tiempos”.

Este fin de semana, de igual manera, el presentador tuvo otra emotiva despedida y se fue de fiesta con sus excompañeros de Noticias Caracol, los cuales le desearon lo mejor en su próximo proyecto.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el ibaguereño compartió una fotografía de la noche y les agradeció nuevamente por todo lo que vivieron y lograron juntos. Además, elogió a Luis Carlos Vélez, quien comentó la postal.

“Gracias a este maravilloso equipo de las mañanas, con el que construimos uno de los mejores noticieros del país. Con ellos volvimos PRIME el horario de la mañana. Luis Carlos, usted impuso la gran transformación e innovación [del informativo]”, manifestó Alvira.

Cabe recordar que el periodista de La FM fue director de Noticias Caracol durante dos años y medio, en los cuales compartió varios momentos importantes con el comunicador tolimense.

El presentador, por otro lado, recibió un amigable reclamo durante la reunión, ya que Edward Porras, más conocido como El ojo de la noche, le preguntó por qué no lo había nombrado en su discurso de despedida.

Pese a que no lo mencionó, el reportero confesó que le envió un cariñoso mensaje al reconocido periodista, con el logro formar una linda amistad. Igualmente, reiteró que lo quiere mucho.

“Dicen que usted no se despidió de mí, que le hizo falta despedirse. ¿Qué le dije en el mensaje que le envié? Que lo quiero mucho. Siempre se lo dije. Juan, gracias. Gracias por todo”, expresó Porras, visiblemente emocionado.

Juan Diego Alvira se unirá a SEMANA y hará parte del equipo periodístico. Además, dirigirá la unidad de video de este medio de comunicación y desarrollará nuevos contenidos en formatos digitales, con los que espera seguir cautivando a la audiencia.

El ibaguereño ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio India Catalina como mejor presentador de noticias y ha recibido varios reconocimientos del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y Fasecolda, gracias a su trabajo y larga trayectoria.

Actualmente, SEMANA.COM es el medio digital más leído por los ciudadanos, según el prestigioso medidor de Comscore, con 12.425 millones de usuarios únicos mensuales. Asimismo, tuvo 129 millones de minutos de permanencia de sus usuarios durante julio y un promedio de 7,28 páginas vistas por lector.