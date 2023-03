El actor aseguró que las “cicatrices no son horribles” y recalcó que este tema no es una moda.

Juan Pablo Raba no se quedó callado y también le respondió a Carolina Cruz: “Una mujer plana no es un hombre”

Carolina Cruz, reconocida presentadora colombiana, se convirtió en tendencia la semana pasada debido a que aseguró que la explantación de prótesis mamarias se ha vuelto en el último tiempo una moda, enfatizando que no se puede satanizar tener implantes.

“Lo que no me parece es que ahora todas las mujeres empezaron a sacar citas médicas para quitárselas. Se volvió una moda. Creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me sacó las ‘puchecas’, quedo como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida”, manifestó en Día a día.

Carolina Cruz destató una fuerte polémica en redes sociales - Foto: Foto: Instagram @carolinacruzosorio.

Estas declaraciones de la vallecaucana provocaron una ola de críticas y cuestionamientos en las redes sociales. Incluso, varias personalidades de la farándula nacional que se han sometido a ese procedimiento mostraron su desacuerdo con lo que dijo la exreina de belleza.

Una de las últimas en pronunciarse con respecto a esta polémica fue Mónica Fonseca, quien no dudó en dar su punto de vista y señaló que quitarse los implantes no es ninguna moda.

“Explantada, tranquila, feliz, femenina. La decisión la tomé por moda, moda de sentirme libre, saludable y tranquila. Igualito que cuando me puse prótesis por moda en su momento de tener un par de tallas más”, sentenció.

La presentadora, que vive actualmente en Estados Unidos, también hizo este fin de semana una transmisión en Instagram junto a su esposo, Juan Pablo Raba, para profundizar un poco más en esta tema y compartió algunos datos importantes.

Esos fueron los implantes que le retiraron a Mónica Fonseca - Foto: @fonsecamonica

Mónica Fonseca señaló que este tema va más allá de la opinión de una famosa - Foto: Mónica Fonseca

Igualmente, el reconocido actor no se quedó callado ante las afirmaciones que hizo Carolina Cruz y expresó que ninguna mujer tiene que sentirse avergonzada por explantarse las prótesis, dejando claro que esta discusión va más allá de una tendencia.

“Llevo dos días dándoles muchas vueltas a esto. Primero quiero decir que todos tienen derecho a dar su opinión, la que sea, pero mi opinión es que una mujer plana es femenina. Una mujer plana no se ve como un hombre y que las cicatrices no son horribles. Las cicatrices hablan de la vida, las experiencias, los accidentes, los errores y las decisiones que hemos tomado. Las cicatrices no son horribles”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Yo estoy casada con una mujer explantada y mi hermana sufrió del Síndrome de Asía, ella tiene una doble mastectomía por cáncer. Mi Hermana se puso implantes por recomendación de sus amigas y luego de visitar muchos doctores descubrió que tenía este síndrome, por lo cual se explantó. Yo decidí apoyar a Mónica por toda la información que encontré sobre esto y que todavía me tiene perplejo”.

El artista colombiano recalcó en la transmisión que cada quien es libre de hacerse la intervención que quiera en su cuerpo. Sin embargo, puntualizó que se debe tener a la mano toda la información de lo que se va a realizar para tomar la determinación más correcta posible.

El actor aseguró que explantarse no es una moda y compartió la experiencia que vivió su hermana - Foto: Foto: Instagram @juanpabloraba.

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca decidieron hablar de este tema en un 'live' - Foto: Foto: Instagram Juan Pablo Raba.

Norma Nivia también aprovechó sus redes sociales y se despachó en contra de la opinión que dio Carolina Cruz en Día a día. Además, recordó algunas de las decisiones que tomó en el pasado con respecto a este tema.

La afamada modelo manifestó que esta clase de comentarios solo reforzaban estereotipos y podrían afectar a jóvenes y niñas que comenzaban a crecer y a buscar una idea de “feminidad”.

“Por opiniones públicas como las de ayer es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso. La feminidad no está en un par de tetas, aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto lo siguen creyendo así”, precisó.

Finalmente, concluyó: “No te quites las tuyas nunca, querida, pero no vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú y mucho menos a volver superficial un tema tan delicado que NO ES UNA MODA. Yo me las quité porque ya no eran coherentes con la mujer que soy y lo que pienso hoy”.

La modelo respondió a los comentarios que hizo la presentadora sobre la explantación de prótesis - Foto: Instagram @normaniviag - @carolinacruzosorio

La actriz contó un poco de su proceso con las prótesis. - Foto: Instagram @normaniviag

Carolina Cruz salió a defender su punto de vista - Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz señaló hace poco que simplemente dio su opinión y que en ningún momento intentó ofender a nadie, por lo que afirmó que su conciencia está tranquila y que no pedirá disculpas, como muchos le han exigido en redes sociales.