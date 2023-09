Julio Iglesias: la historia secreta de la rivalidad musical que vive con uno de sus hijos; no se hablan desde hace 10 años

Tal como se reveló en el programa, la noticia de que Enrique se lanzaba a cantar cayó como una bomba en la familia. De hecho, Julio Iglesias llamó a su hijo y tuvieron una bronca monumental. “Tuvimos una pelea por teléfono. Me dijo: ‘Por qué haces esto’, ‘tú estás loco’, ‘por qué has hecho esto sin decirme nada’, ‘yo soy el que sabe sobre esto’, ‘no vas a conseguir nada sin mí’. Me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa”, contó Enrique.