Kaled Acab, el encantador actor que enamora con su interpretación de Vicente Fernández

Kaled Acab, es el talentoso actor mexicano que ha conquistado a los colombianos con su interpretación en la serie ‘El Rey’; en esta oportunidad, el pequeño de 11 años, interpreta al cantante Vicente Fernández en su niñez. Aunque en la ficción se ha mostrado muy ocurrente, esto no está lejos de la realidad, incluso, él mismo asegura que en ello se parece al Charro de Huentitán.

Aunque el artista ha trabajado en importantes producciones como La Rosa de Guadalupe, Mi Querida Herencia, Tic Tac Toc y también en comerciales de televisión; en diálogo con SEMANA dijo muy emocionado que su personaje más importante hasta ahora, ha sido interpretar a Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021, pero que sigue vivo en cada una de las canciones que dejó.

Kaleb, quien se considera un afortunado por obtener este papel, se destaca como un niño muy noble, alegre, carismático y que se preocupa por ayudar a los demás; dio detalles sobre su participación en la bioserie musical de Caracol Televisión, la primera de sus producciones producida en México, que los televidentes están viendo de lunes a viernes a partir de las 9:00 p.m.

¿Cómo llegó a su vida el casting para interpretar a Vicente Fernández?

De pura casualidad. Llegó el casting, quedé, me emocioné, después fui al call back para hacerlo. Supuestamente era un día miércoles, pero se equivocaron y me citaron un martes a las 4:00 p.m. fui muy puntual, pero como se habían equivocado, me dijeron que volviera al día siguiente, pero no podía porque tenía que grabar otro proyecto. Entonces me dijeron que podía esperar hasta las 6:00 p.m. pero no iba a esperar hasta esa porque porque mi mamá y yo no habíamos comido nada, entonces nos fuimos.

Al día siguiente no fuimos ni nada porque tenía el otro compromiso. Y el jueves me hablaron y me dijeron que me querían ver, ahí dije: ‘eso es para mí'; fui y me quedé. En ese momento me sentí muy alegre aunque no sabía qué iba a suceder.

¿Cómo preparó el personaje?

Viendo muchas producciones de Vicente Fernández y escuchando su música, todas sus canciones, también viendo sus películas. Me parecía muy interesante porque era algo que nunca jamás había visto. Y con el grupo de actores nos integramos muy bien, nos caímos bien, nos queremos mucho. Eso es lo que más me gustó de este proyecto, la familia que formé.

¿Llegó a tener contacto con algún familiar de Vicente?

Lamentablemente no, obviamente me hubiera gustado, a quién no. Es un honor porque Vicente ahora es una leyenda en medio mundo, es muy famoso. Me sentí muy honrado al interpretarlo porque es algo maravilloso. Este reto lo asumí con mucha paciencia, responsabilidad y respeto hacia Vicente.

¿Cómo combina su responsabilidad como actor con sus estudios básicos?

Todo lo hago con el apoyo de mi mamá. Estudio de las dos maneras, presencial y virtual. El último mes estuve en línea.

¿Cree que tiene algo de Vicente?

Me parezco en muchas cosas. Él fue muy luchón, muy apegado a su familia, siempre quería ayudar a cada integrante y salió adelante con su don. Él soñaba en grande y yo también sueño en grande. Tenía un lema como tal que él mismo lo demostró, que decía: “sueña algo que tú lo puedes cumplir con tu propia fe, si lo sueñas lo cumples”.

¿Cuál es la canción que más le gusta de Vicente?

‘La historia de un amor’, me gusta mucho la letra, tiene algo que me atrae, más bien me llega al corazón. Esta serie me llena de alegría porque es la verdadera historia de Vicente; él dejó sus estudios y salió adelante con la música, eso es de admirar.

¿Cómo asumió el rol de Vicente en la serie donde se muestra la etapa de este artista en su niñez y las situaciones tan adversas que tuvo que vivir?

Precisamente yo también me identifico en esa parte con él, porque a le costó salir adelante con la cantada y a mí me costó y me cuesta todavía salir adelante con lo de la actuación. Entonces aproveché esa similitud porque tengo ese espíritu, lo tomé en cuenta como si fuera yo y automáticamente me salió del corazón todo lo que hice.

¿En qué otros proyectos estará?

En diciembre va a salir una película en Netflix que se llama ‘Reviviendo la Navidad’, con Mauricio Ochmann y Ana Brenda Contreras; voy a interpretar al hijo de ellos en ficción.