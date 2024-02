Karol G cantó famosa canción de Vicente Fernández acompañada de mariachis, ¿qué tal lo hizo?

“Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar (llorar y llorar, llorar y llorar). Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”, dice el fragmento que cantó la antioqueña en el clip que compartió a través de su perfil de TikTok.